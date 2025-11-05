– У нас в 2023 году сгорел дом. Дети за лето построили новый: и крыша была, и два яруса. А в 2024-м случилось наводнение. Но документы на строительство мы не успели оформить. Куда только после этого не обращались, – рассказала жительница поселка Заречный Людмила Пыхтина.

На помощь женщине пришли специалисты прокуратуры. Они подробно разъяснили порядок восстановления документов, перечислили необходимые справки и записали Людмилу на личный прием к прокурору области.

Таких историй в этот день было много. В Петропавлов­ске и 13 районах области юрис­ты консультировали всех, кто нуждался в поддержке. Только в областном центре за два часа помощь получили 167 человек. «Полагаю, наша акция прослужит действенным инструментом взаимодействия граждан и государства», – отметил прокурор СКО Кайрат Абдыханов.

Как уточнил начальник управления прокуратуры СКО Марат Аюпов, чаще всего жители обращались по вопросам жилья, мошенничества, семейно-бытовых отношений, наследственных споров и банковской сферы. Их консультировали представители областного акимата, прокуратуры, военной прокуратуры, департаментов полиции, госдоходов, коллегии адвокатов, Палаты юридических консультантов города Астаны, региональной Палаты частных судебных исполнителей.