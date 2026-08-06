Пора получать из пшеницы не только муку... Статьи,Интервью 6 августа 2026 г. 0:00 Беседовал Николай Жоров Глубокая переработка зерна – это про загустители, подсластители, модифицированные крахмалы О том, как складывается ситуация с внедрением новейших перерабатывающих технологий, рассказывает ведущий научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности (КазНИИ ППП) кандидат технических наук Нурлан ДАУТКАНОВ. – Нурлан Буратович, как вы оцениваете состояние отечественной сферы переработки аграрного сырья, ее оснащенность современным оборудованием и место Казахстана как страны-переработчика на рынках Центральной Азии? – Если в плане первичной переработки, производства муки, выпуска макаронных изделий в Казахстане повсеместно накоплен большой опыт, то на более глубокую переработку зерна мы стали обращать внимание относительно недавно. Так, отрасль, связанная с производством востребованных крахмалов, у нас зародилась только в 2003 году, стартовав с открытия Жаркентского крахмалопаточного завода и мини-завода в Алматы. Затем было инициировано строительство двух крупных предприятий. Их владельцы – АО «Компания Biohim» в Северо-Казахстанской области и ТОО «Алтын нан» на станции Шамалган в Алматинской области. На данный момент, помимо них, два завода успешно перерабатывают кукурузное сырье – в областях Жетысу и Туркестанской. Еще одно предприятие находится на стадии строительства в Кызылординской области. Но чтобы удовлетворить внутренний спрос и выйти на экспорт, необходимо дальнейшее масштабирование, появление 10–12 новых перерабатывающих комплексов по республике. Следует учесть, что пищевое машиностроение относительно консервативно, оно развивается не такими быстрыми темпами, как, к примеру, IT-индустрия. Но при этом здесь тоже внедряются новаторские идеи. В производство могут быть инсталлированы более современные узлы и агрегаты. Есть в этой сфере место и для проявления бизнес-инициативы. В первую очередь это касается предпринимателей малого и среднего бизнеса. Ведь глубокая переработка – это не про то, как «построить гигантский завод». Это про диверсификацию. У предпринимателей есть возможность встраивать свой бизнес в технологическую цепочку (поставка сырья, логистика, переработка побочных продуктов), а также создавать новые продукты с высокой добавленной стоимостью и тем самым снижать зависимость от колебаний цен на продовольственное зерно. На сегодня Казахстан экспортирует огромные объемы зерна, развивая тем самым перерабатывающую и пищевую промышленность в странах-импортерах. Мы продаем ресурс, а покупаем за валюту готовые ингредиенты – кормовые добавки, загустители, подсластители и модифицированные крахмалы. В то же время мировой рынок требует все больше технических ингредиентов для биоэтанола, текстиля и стройматериалов. А мы фактически пропускаем данный этап создания высокой стоимости внутри республики. Задача состоит в том, чтобы разорвать этот порочный круг и научиться превращать пшеницу не только в муку, но и в сотни других видов продуктов. – Могли бы вы назвать сильные и слабые стороны казахстанских переработчиков зерна? – Сильной стороной можно назвать профицит производства пшеницы (на каждого казахстанца выращивается около тонны зерна), сравнительно недорогие газ, воду, электричество. Существуют меры государственной поддержки, направленные на исполнение поручения Президента о необходимости в течение 10 лет вывести Казахстан в топ мировых производителей крахмалопродуктов. В числе слабых сторон можно назвать то, что отрасль ранее отсутствовала в стране; нет достаточного объема кукурузы на зерно. Кроме того, развитие глубокой переработки сдерживается отсутствием профессионалов и соответствующих образовательных программ для подготовки кадров. В конце 1990-х и начале нулевых в Алматинском технологическом университете инициативно были выпущены три курса бакалавров по специальности «инженер-технолог сахарной и крахмалопаточной отрасли», но бизнес-среда не отреагировала, и это направление обучения закрыли. К сожалению, в Казахстане нет и информационной площадки для трансляции преимуществ глубокой переработки зерновых. Из-за недостатка понятной для бизнеса информации тормозится процесс создания новых производств, хотя банки второго уровня и другие финансовые институты могут выдавать для этого займы. – Каковы перспективы становления отрасли и наращивания ее экспортного потенциала? – Изменилась глобальная конъюнктура потребительского рынка. В настоящее время субъекты МСБ имеют возможность выбора, вправе сами определять перспективные якорные проекты, которые можно осуществлять за счет собственных средств или с привлечением небольших займов. В странах, где условия не позволяют выращивать или перерабатывать зерновые в продукты с высокой добавленной стоимостью, наши субъекты МСБ могут на уровне цеховых решений производить высокодоходную ликвидную продукцию, имея при этом соответствующие компетенции. Кроме того, они могут стать важным звеном в цепочках поставок в крупных компаниях за счет создания необходимых элементов в технологической цепи или же объединиться по примеру аграриев США в консорциумы и самим построить крахмальный завод. Имея существенные активы в виде пахотных земель, сельхозтехники, зданий и сооружений по первичной переработке зерна, а также поголовье скота, птицы и другие активы, такие консорциумы легко станут не только отраслевыми стейкхолдерами, но и значительной движущей силой в регионах. – Насколько глубокая переработка привлекательна в плане инвестиций, что помогает или мешает обновлению производств, освоению новых технологий и выпуску расширенного ассортимента продукции? – Привлекательность инвестиций для отечественных предпринимателей ограничена уже упомянутыми выше аспектами. Что же касается обновлений технологий, то следует учесть: производство пищевых, кормовых и технических ингредиентов традиционно консервативно из-за нормативных ограничений, так как рынок потребления настроен на конкретные характеристики товарной продукции. Новые технологии – это очень закрытые направления, которые мировые пищевые корпорации разрабатывают в режиме повышенной секретности, ибо не хотят упустить потребительские тенденции. – Как преодолеть существующий ныне кадровый дефицит инженеров, технологов? Могут ли наши вузы готовить специалистов в области глубокой переработки зерна, есть ли для этого необходимые компетенции? – Кадровый потенциал отрасли определяется наличием дипломированных специалистов, имеющих какой-либо производственный опыт. Как правило, на действующие предприятия привлекаются специалисты из смежных отраслей, в основном спиртовики, мукомолы и другие отраслевые инженеры. На данный момент вузы не имеют возможности выпускать нужных отрасли инженеров ввиду отсутствия специализированных программ. Важно понимать: отрасль по глубокой переработке зерновых способна стать локомотивом для агросектора Казахстана. Она в состоянии превратиться в мощную базу для казахстанской биоэкономики и обеспечить продовольственную безопасность республики. #технологии #наука #Нурлан Даутканов