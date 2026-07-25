Аль-Фараби и геометрия будущего

Казахстанские ученые предложили по-новому взглянуть на научное наследие аль-Фараби. Исследования показали, что великий мыслитель рассматривал геометрию не только как раздел математики, но и как основу инженерного творчества, архитектуры, строительства и ремесел. По мнению исследователей, именно такой подход позволяет считать аль-Фараби одним из первых теоретиков инженерного мышления Восточного Ренессанса.

К такому выводу пришла группа ученых. В нее вошли доктор педагогических наук, профессор Южно-Казахстанского исследовательского университета им. М. Ауэ­зова, академик Меж­дународной академии информатизации Жаксылык Джанабаев, PhD Нурлан Умбетов, кандидат технических наук, доцент Адилби Жакаш и кандидат физико-математических наук, профессор Серик Досыбеков. Основой исследования послужил трактат аль-Фараби «О классификации наук» («Макалат ан-фи Ихса’ аль-‘Улум»).

Как отмечают исследователи, раздел трактата, посвященный геометрии, является самым объемным. Помимо собственно математики в него включены вопросы строительства, архитектуры, изготовления различных приборов и других практических направлений деятельности человека.

Особое внимание ученые уделили тому, что аль-Фараби разделял геометрию на теоретическую и практическую. Если теоретическая, по его мнению, служила фундаментом научного знания, то практическая предназначалась для решения прикладных задач в повседневной деятельности мастеров.

– Аль-Фараби рассматривал практическую геометрию как необходимую основу труда ремесленников, строителей, землемеров и архитекторов, – поясняет Жаксылык Джанабаев. – Фактически речь идет о применении геометрических построений при создании зданий, сооружений, различных механизмов и предметов труда.

В ходе исследования ученые ввели термин «геометро-графические знания». По их определению, это система графического выражения творческих замыслов человека, используемая в строительстве, архитектурном проектировании, изготовлении орудий труда и развитии ремесел.

По словам Жаксылыка Джанабаева, этот термин созвучен современным геометро-графическим дисциплинам: геометрии, черчению, начертательной геометрии, инженерной графике и компьютерному моделированию. Все они формируют пространственное мышление и графическую культуру, которые являются неотъемлемой частью инженерного образования.

Изучение средневековых геомет­ро-графических знаний позволило исследователям сделать еще один важный вывод. По их мнению, ремесленники, строители и землемеры уже в эпоху аль-Фараби использовали специальные инструменты и приспособления для выполнения графических работ. При оформлении чертежей соблюдались определенные правила, выдерживался масштаб, указывались размеры и приводились необходимые пояснения. Это свидетельствует о высоком уровне инженерной культуры того времени и сущест­вовании развитой традиции графического проектирования.

Авторы исследования считают, что идеи аль-Фараби значительно опередили свое время. В трактате «О классификации наук» геометрия рассматривается не как абстрактная математическая дисциплина, а как универсальный инструмент практической деятельности. По сути, ученый сформулировал принцип, который и сегодня остается основой инженерного проектирования: любое сооружение или техническое изделие начинается с геомет­рической идеи и ее графического воплощения.

Особенно актуальны результаты исследования сегодня, когда инженерное образование невозможно представить без цифрового моделирования, трехмерной графики и технологий автоматизированного проектирования. По оценке ученых, многие идеи аль-Фараби не утратили научной ценности, поскольку отражают фундаментальные принципы пространственного мышления и инженерного творчества.

Исследователи также отмечают, что их работа позволяет по-новому оценить роль Восточного Ренессанса в истории мировой науки. Развитие архитектуры, строительства и прикладной математики в городах Великого шелкового пути – Фарабе, Испиджабе, Таразе, Сауране и Сыгнаке – создало интеллектуальную среду, в которой формировались научные взгляды аль-Фараби.

По мнению авторов, дальнейшее изучение геометро-графического наследия великого мыслителя может существенно расширить современные представления о становлении инженерной мысли и истории науки в Центральной Азии.

Исследование позволяет сделать вывод, что вклад аль-Фараби в развитие мировой науки значительно шире, чем принято считать. Наряду с философией, логикой и музыкой важной частью его наследия являются принципы прикладной геометрии и графического мышления, заложившие основы инженерной культуры своего времени. Именно поэтому, считают ученые, аль-Фараби можно рассматривать как одного из первых теоретиков инженерного мышления Восточного Ренессанса.