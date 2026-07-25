Золото гребли лопатами

Закон и Порядок
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области силовики задержали группу, организовавшую добычу золотосодержащего сырья в промышленных масштабах.

фото ДЭР ВКО

Как сообщили в областном депар­таменте экономических расследований, организаторы наняли 37 работников, в том числе специалис­тов из Китая. Пригнали на местность возле села Акбулак целый парк тяжелой техники: шесть самосвалов-сорокатонников, четыре гусеничных экскаватора, погрузчик, два промышленных комплекса по добыче и промывке породы. Незаконную добычу они развернули на площади в 30 га.

«Изъято 28 тонн сырья, содержащего драгоценные металлы. На местности уничтожен плодородный слой, нарушен естественный рельеф, изменено русло реки», – сообщили в департаменте.

По факту незаконного оборота драгметаллов начато досудебное расследование, изъята обнаруженная на месте документация. Специалисты определяют размер причиненного природе ущерба.

#село #ВКО #золото #ДЭР #Акбулак

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