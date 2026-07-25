Павлины украсили дорожную развязку

Такую малую архитектурную форму установили на дорожной развязке улиц Терешковой и Пригородной, чтобы наполнить серое пространство асфальта яркими красками. Раньше здесь была невзрачная клумба, заросшая сорняками, под которой проходит магистральный водопровод. Нынешней весной его реконструировали, а раскопанную территорию решили не просто замостить брусчаткой, а сделать ярким городским пространством.

– Идея установить конструкцию в виде павлинов появилась не случайно, – объяснил аким Караганды Мейрам Кожухов. – Подобная декоративная композиция уже украшает Туркестан. И там она стала одним из узнавае­мых городских элементов. Нам она тоже понравилась, и мы решили воплотить похожую идею в Караганде. Хочется, чтобы и у нас появлялись красивые оригинальные объекты, радующие жителей и гостей города.

Композицию смонтировали на дорожной развязке довольно быстро – за пару недель. Сейчас облагораживают территорию рядом.

Как преобразилось придорожное пространство, заметили все, причем горожане разделились на два лагеря. Противники заявляют, что бюджетные деньги, потраченные на статуи райских птиц, можно было направить на более полезное дело. А сторонники любуются ими и говорят: чтобы «разбавить» городскую серость, нужно больше таких акцентов. К счастью, тех, кто мыслит позитивно, в Караганде больше.

Добавим, что в традиционной азиатской культуре павлин – это символ богатства и процветания. И то, и другое шахтерскому городу не помешает.