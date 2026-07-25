Определены новые подходы

Правительство
Насихат Оркушпаева
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Под председательством замес­тителя Премьер-минист­ра – министра культуры и информации РК Аиды
Балаевой состоялось совещание по вопросам развития технического и профессионального, послесреднего образования.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова представила ключевые направления дальнейшего развития системы технического и профессионального, послесреднего образования, ориентированные на подготовку кадров в соответствии с потребностями экономики и рынка труда. По ее данным, за последние три учебных года государственная поддержка системы ТиПО значительно усилена. Государственный образовательный заказ вырос на 48,4 тыс. Одновременно увеличился контингент студентов – с 542,7 тыс. до 556,2 тыс. человек.

Положительная динамика отмечается и по результатам подготовки кадров. За три года количество выпускников выросло почти на 20%. При этом выпуск по рабочим квалификациям увеличился на 26,5%, по специальностям среднего звена – на 17%.

Одним из ключевых направлений станет совершенствование содержания технического и профессионального образования. Продолжится обновление образовательных программ колледжей, актуализация Классификатора подготовки кадров с учетом потребностей рынка труда, а также внедрение современных подходов к подготовке специалистов.

В этой связи Аида Балаева отметила, что в соответствии с поручением Главы государства особое внимание нужно уделить повышению престижа технических профессий и подготовке востребованных специалистов для приоритетных отраслей экономики.

Кроме того, особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросу прогнозирования кадровой потребности. Вице-премьер отметила, в первую очередь необходимо продолжить работу по сокращению устаревших и невост­ребованных образовательных прог­рамм. Вместе с тем необходимо учитывать стремительное развитие искусственного интеллекта, инноваций, цифровизации и роботизации. В этой связи прогнозирование кадровой потребности должно выстраиваться с учетом современных реалий.

Наряду с этим в ходе совещания акцент был сделан на модернизации инфраструктуры колледжей и укреплении их материально-технической базы.

Важным направлением остается расширение дуального обучения и укрепление взаимодействия с работодателями. Также будет продолжена работа по совершенствованию механизмов прогнозирования кадровой потребности экономики и развитию партнерства с бизнесом.

Подводя итоги совещания, Аида Балаева поручила продолжить работу по актуализации образовательных программ, усилить взаимо­действие колледжей с работо­дателями и расширить сис­тему дуального обучения, обеспечить регулярное прогнозирование потребности экономики в кадрах с учетом цифровизации, роботизации и реализации инвестиционных проектов, проработать вопросы модернизации инфраструктуры колледжей и совершенствования механизмов организации производственной практики, а также совместно с заинтересованными государственными органами подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере технического и профессионального образования.

#Образование #Аида Балаева #Жулдыз Сулейменова

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