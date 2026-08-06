Господдержка доступна для всех

Матерям и детям

Одно из приоритетных направлений государственной политики – социальная сфера. Только в прошлом году на ее финансирование ушло порядка 9,8 трлн тенге, большую часть из которых направили на соцзащиту населения.

Так, в нашей стране сегодня активно используется широкий пакет мер поддержки семей с детьми. Система включает единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты по уходу до полутора лет, пособия многодетным семьям и награжденным многодетным матерям, а также субсидирование пенсионных взносов в период ухода за малышом.

По набору инструментов казахстанская модель сопоставима с российской, однако отличается по структуре. В соседнем государстве наряду с единовременным пособием и выплатами по уходу действуют материнский капитал и единое пособие для семей с детьми, предоставляемое с учетом нуждаемости. В Беларуси большинство выплат привязано к бюджету прожиточного минимума, а дополнительной мерой выступает семейный капитал при рождении третье­го ребенка. Армения и Кыргызстан располагают значительно более ограниченными программами поддержки.

А вот в Европе подходы заметно масштабнее. В Германии пособие Elterngeld компенсирует 65–67% чистого дохода родителя (до 1 800 евро в месяц), польская программа «800+» предусматривает фиксированные выплаты на каждого ребенка до 18 лет независимо от уровня доходов семьи. Китай, напротив, лишь в 2025 году впервые ввел общенациональное пособие по уходу за детьми до трех лет, однако его размер остается значительно ниже казахстанского уровня.

По единовременным выплатам за рождение ребенка Казахстан среди государств ЕАЭС занимает лидирующие позиции. Сумма такого пособия составляет 164,4–272,5 тыс. тенге в зависимости от очередности рождения. Сопоставимый показатель демонстрирует только Азербайджан, тогда как выплаты в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане значительно ниже. Исключением остается лишь специальная единовременная выплата в Кыргызстане при рождении тройни и более детей.

Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих матерей, то Казахстан опережает соседние государства. В Таджикистане подобные выплаты отсутствуют, в Узбекистане предусмот­рена лишь адресная помощь малообес­печенным семьям, а универсальное пособие в Кыргызстане в четыре-пять раз ниже казахстанского. В Азербайджане выплаты также существенно меньше и снижаются после достижения ребенком полутора лет.

Дополнительное преимущество казахстанской модели – социальная выплата из ГФСС для работающих женщин, размер которой зависит от утраченного дохода. Аналогичных механизмов в большинстве соседних стран нет.

Сильной стороной казахстанской системы остается поддержка многодетных семей. Ежемесячные пособия выплачиваются независимо от уровня доходов супругов, тогда как, например, в Таджикистане и Узбекистане подобная помощь носит адресный характер и предоставляется только малообеспеченным. Дополнительное преимущество – специальные ежемесячные выплаты награжденным многодетным матерям, а также пособия лицам, воспитывающим детей с инвалидностью.

Внимание на ЛСИ

В сфере соцподдержки лиц с инвалидностью (ЛСИ) Казахстан относится к чис­лу стран с наиболее высоким уровнем государственных гарантий в регионе. Размер пособия дифференцирован в зависимости от группы инвалидности и составляет от 1,2 до 3,94 прожиточного минимума (около 61–200 тыс. тенге). Дополнительно предусмотрено отдельное пособие лицам, осуществляющим уход за человеком с инвалидностью I группы, что по сравнению с соседними странами обеспечивает более высокий базовый уровень социальной защиты.

В России размеры госвыплат по инвалидности в абсолютном выражении ниже, а компенсация неработающим лицам, осуществляющим уход, не индексировалась с 2019 года. Беларусь и Армения используют схожую модель фиксированных выплат по группам инвалидности, тогда как в Кыргызстане размеры пособий существенно ниже.

Отдельно остановимся на механизме соцзащиты семей, потерявших кормильца. У нас он прозрачен и предсказуем. Размер госпособия закреплен в Социальном кодексе и зависит от количества иждивенцев, что делает систему понятной для получателей. В ряде стран Цент­ральной Азии аналогичные размеры выплат либо существенно ниже, либо не публикуются в открытом доступе. Россия и Беларусь используют преимущественно страховую модель, при которой размер выплаты зависит от заработка и страхового стажа умершего кормильца, сохраняя при этом гарантированный социальный минимум для случаев отсутствия необходимого стажа.

По размеру пособия на погребение Казахстан также занимает одну из лидирующих позиций среди стран регио­на. Единовременная выплата в размере 35–36,6 МРП значительно превышает аналогичные пособия, действующие в большинстве государств Центральной Азии, а также в России.

Статистика свидетельствует

По ряду специальных категорий соцподдержки Казахстан демонстрирует особенности, выгодно отличающие его систему от большинства сопоставимых стран. Здесь скажем о денежном обеспечении занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: помимо льготного пенсионного обеспечения, с 2024 года введено специальное профессиональное пособие в размере двух прожиточных минимумов.

Особое место занимает наша система компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Среди вышеупомянутых стран Казахстан остается единственным государством, где действует самостоятельная, законодательно закреп­ленная программа выплат, дифференцированная по зонам радиационного воздействия и продолжительности проживания. Более институционализированным выглядит и казахстанский механизм компенсации жертвам политических репрессий, размеры которой ежегодно индексируются через месячный расчетный показатель. В России аналогичные выплаты длительное время не пересматривались, а в ряде государств региона соответствующие механизмы отсутствуют вовсе.

Казахстан занимает сильные позиции и по уровню господдержки граждан, удостоенных высших государственных наград и почетных званий. Единый размер ежемесячной выплаты сопоставим с уровнем поддержки Героев России и превышает показатели большинства стран Центральной Азии, а в Германии и Польше это не является основанием для назначения регулярных пособий.

Таким образом, согласно статистике, совокупные расходы на социальную сферу в нашей стране в период за 2016–2025 годы составили порядка 40,1 трлн тенге. Из них из республиканского бюджета – 35,8 трлн тенге (89%), а через ГФСС – 4,3 трлн тенге (11%). К слову, в республиканском бюджете основная доля расходов приходится на пенсионные выплаты, включая солидарные и базовые пенсии. Следующие по величине статьи – пособия семьям с детьми (4,36 трлн тенге, или 12%), где лидирует поддержка многодетных (2,41 трлн), а также выплаты по инвалидности и потере кормильца (4,14 трлн тенге).

По линии ГФСС более 80% всех страховых средств направлено на материнство: уход за ребенком до 1,5 лет (1,88 трлн) и выплаты по беременности и родам (1,69 трлн). За десять лет (с 2016 по 2025 год) расходы республиканского бюджета вырос­ли в 3,3 раза (с 1,8 трлн до 5,9 трлн тенге), а выплаты из ГФСС увеличились почти в 6,5 раза – со 142,2 млрд до 922,4 млрд тенге.