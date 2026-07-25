Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации

Вода становится одним из важнейших ресурсов, напрямую влияющим на развитие экономики, продовольственную безо­пасность и будущее сельского хозяйства во всем мире. Как отмечает вице-­министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев, повышение эффективности водопользования, включая переход к точному земледелию и интеллектуальному управлению процессами орошения, сегодня выступает одним из первостепенных направлений государственной политики.

– Казахстан относится к числу государств, где значительная часть водных ресурсов формируется не в стране, а за ее пределами. Поэтому вопросы рационального использования и снижения зависимости от внешних водных источников относятся к числу насущных, – подчеркнул вице-министр.

К 2030 году применение водосберегающих технологий в республике планируется расширить до 1,3 млн га орошаемых земель. Данная мера, по словам Талгата Момышева, – один из основных приоритетов Нацио­нального плана развития РК до 2029 года. Она также предусмот­рена Концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы и Комплексным планом развития водной отрасли на 2024–2028 годы.

Однако современные технологии полива – лишь один из элементов трансформации отрасли. Главная задача сегодня заключается не только в том, чтобы использовать меньше воды, но и в том, чтобы научиться управлять ею максимально точно на всех этапах – от источника до конечного потребителя. Именно поэтому внедре­ние водосберегающих технологий выступает одним из эффективных инструментов снижения нагрузки на водные ресурсы.

Переход от традиционных методов полива к современным системам, включая капельное и дождевальное орошение, в значительной мере сокращает потери воды и повышает эффективность ее использования. При этом результат зависит не только от оборудования, но и от того, насколько­ точно определяется потребность конкрет­ной культуры во влаге с учетом особенностей почвы, погодных условий и состояния растений.

– Если раньше решения о поливе зачастую принимались на основе фиксированного графика или опыта специалистов, то сегодня технологии позволяют получать данные в режиме реального времени и корректировать процессы с учетом фактической ситуа­ции, – пояснил вице-министр МВРИ.

Как показывает мировая прак­тика, дальнейшее развитие сельского хозяйства связано не только с расширением площадей, где используются водосберегающие технологии, но и с внедрением интеллектуальных систем­ управления, куда входят цифро­визация водного хозяйства, автоматизация распределения поливной воды, применение технологий точного земледелия.

К слову, использование технологий точного земледелия становится весьма перспективным направлением. Задача состоит в том, чтобы обеспечить максимально точное количество воды для определенных видов растений на разных этапах вегетации.

– Такой подход меняет сам принцип работы аграриев. Вода подается не просто по установленному графику, а тогда, когда она действительно необходима растениям, – отмечает Талгат Момышев.

Для этого применяются датчики влажности почвы, автоматизированные­ метеостанции, спутниковый мониторинг и специальные программные решения. Данные цифровые инструменты позволяют анализировать состояние полей, отслеживать изменение погодных условий и определять фактическую потребность сельскохозяйственных культур в поливе.

Особый интерес для Казах­стана­ представляет опыт стран, которые сталкиваются с ограниченными водными ресурсами и при этом смогли обеспечить высокую эффективность сельскохозяйственного производства. Среди них – Израиль, Китай и ряд европейских государств, где цифровые решения, связанные с экономией водных ресурсов, уже демонстрируют положительные результаты.

Также в этих странах широко применяются технологии, позволяющие­ контролировать состояние почвы, прогнозировать потребность растений в воде и автоматически регулировать процессы полива. Такой подход значительно сокращает потери и повышает отдачу от каждого кубометра живительной влаги. Изучая передовой международный опыт, Казахстан­ рассматривает возможность его адаптации с учетом особенностей отечественной водной системы.

– Сегодня перед Казахстаном стоит задача не просто сократить расход воды, а сформировать эффективную систему управления ресурсом на всех уровнях. Это требует объединения технологических решений, научных подходов и практического опыта сельхозпроизводителей, – считает Талгат Момышев.

При этом в ведомстве отмечают, что даже самые современные цифровые инструменты не смогут обеспечить максимальный эффект без модернизации существующей ирригационной инфраструктуры.

Как показывает международная практика, значительная часть воды теряется на этапе ее транспортировки по оросительным каналам. Поэтому цифровизация должна сопровождаться реконструкцией гидро­технических сооружений и автоматизацией процессов распределения.

Одновременно автоматизация открывает новые возможности для более эффективной эксплуатации уже действующей инфраструктуры. Цифровые системы позволяют дистанционно контролировать работу насосных станций, дождевальных и капельных установок, оперативно регулировать объемы подачи воды и своевременно реагировать на изменения погодных условий и состояние почвы. Такой подход делает распределение гидроресурсов более точным, прозрачным и экономичным.

В отраслевом министерстве подчеркивают, что будущее водной отрасли связано не с отдельными технологическими решениями, а с их комплексным применением.