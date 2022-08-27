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Правительство , Экономика
Порядка 500 млрд тенге инвестируют в сахарную отрасль в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане общий объем инвестиций в развитие сырьевой базы сахарной отрасли составит порядка 495 млрд тенге. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абулхаир Тамабек на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целом общий объем инвестиций в развитие сырьевой базы составит порядка 495 миллиардов тенге. Необходимый объем субсидирования материально-технических ценностей составляет 168 миллиардов тенге, в том числе субсидии на пополнение основных и оборотных средств сахарных заводов – 39,3 миллиарда тенге", – сказал и.о. министра.

По его словам, в соответствии с поручением Главы государства разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, который включает 4 основных раздела, состоящих из 33 мероприятий.

"Комплексным планом предусмотрено увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, а также техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство нового инновационного завода", – продолжил Тамабек. 

Он отметил, что согласно статье 411 Налогового Кодекса РК, до 1 января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство свекловичного сахара снижением НДС до 70 процентов.

"Комплексным планом предусматривается мероприятие по продлению срока действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром. Кроме того, будут проработаны вопросы введения минимального уровня цен на сахар, совершенствования механизма предоставления мер государственной поддержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды", – заключил Абулхаир Тамабек.

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