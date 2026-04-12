Фото: скриншот видео

В Семее сотрудники биологического центра бьют тревогу - специалисты сообщают об участившихся случаях жестокого обращения с животными со стороны посетителей, передает Kazpravda.kz

По данным учреждения, фиксируются случаи, когда взрослые люди бросают в животных камни, палки и другие предметы.

На видеокадрах, снятых очевидцами, видно, как взрослые мужчины в присутствии детей бросают различные предметы во львов.

В центре подчеркивают, что подобные действия наносят вред животным и противоречат закону РК «Об ответственном обращении с животными».

«Животные в биологическом центре - это живые существа, которые чувствуют боль, страх и стресс. Подобные действия со стороны посетителей наносят им физический и психологический вред. Особенно тревожно, что негативный пример подают взрослые, формируя у детей искажённое отношение к живой природе. Важно понимать, что за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность», - сообщили в Биологическом центре Семея.

В учреждении напомнили о правилах поведения: посетителям запрещается бросать предметы в животных, стучать по вольерам, дразнить и кормить без разрешения сотрудников.