К примеру, теперь решения о глубине высева зерен, их качестве, количественной норме или скорости и маршруте движения полевой сельхозтехники все чаще принимают не столько аграрии, сколько цифровые smart-системы. С их помощью анализируется состояние почвы, учитывается влажность, фиксируются отклонения и прямо в ходе посева подсказываются оптимальные параметры процессов.

Не случайно переход от опыта на глаз к работе по цифровым данным стал одной из основных тем республиканского семинара-­совещания, состоявшегося на днях в Петропавловске. В работе диалоговой площадки приняли участие аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин, аграрии и эксперты.

Как подчеркнул глава региона, сегодня стоит задача не просто провести посевную, а изменить сам подход к сельскому хозяйству, внедрить современные технологии и сделать их доступными для широкого применения. Сочетание науки, практики и господдержки даст устойчивый результат.

Объем предстоящих работ в масштабе республики обозначил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин: в 2026-м в стране планируют засеять 23,8 млн га, из них более 4,3 млн – в Северо-Казахстанской области. При этом отрасль продолжает расти: по итогам прошлого года объем валовой продукции в денежном выражении достиг 9,8 трлн тенге.

За данными цифрами стоят конкретные изменения в работе на земле. Сегодня техника – уже не просто трактор или комбайн, а сложные комплексы с цифровыми системами, которые помогают экономить топливо, точно распределять семена и снижать нагрузку на человека. В Петропавловске все это наглядно показали во время церемонии передачи новой сельхозтехники фермерам региона.

Отметим, что машины знаменитого бренда Claas собираются непосредственно в области. Они оснащены системами точного земледелия и становятся частью цифровой инфраструктуры.

Весна в этом году ранняя, а значит, сроки для посевной короче обычного. В таких условиях ошибка может стоить дорого, поэтому возрастает роль технологий, которые помогают работать быстрее и точнее.

Меняется и структура посевов. Регион постепенно отходит от монокультуры: сокращаются площади под зерновые, увеличиваются посевы масличных и кормовых. Одновременно расширяется применение водосберегающих технологий – в этом году капельным и дождевальным поливом будет охвачено более 13 тыс. га.

Государственная поддержка остается важной частью этой трансформации. Льготное кредитование, программы обновления полевой техники и субсидирование позволяют хозяйствам быстрее переходить к новым стандартам работы. И, наконец, главный позитивный сдвиг заключается в том, что фермер больше не остается один на один с погодой и климатическими рис­ками, у него появился еще один надежный партнер. Цифровой.