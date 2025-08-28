По итогам семи месяцев 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,9 трлн тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Привлечение инвестиций в страну является одной из основных задач, поставленных в Послании Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По итогам семи месяцев 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,9 трлн тенге, что на 16,1 % больше объемов к соответствующему периоду прошлого года (8,3 трлн тенге).

Основная доля инвестиций за 7 месяцев 2025 года приходится на такие отрасли, как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, здравоохранение и социальное обслуживание населения.