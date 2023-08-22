Послание президента: что получилось сделать за прошедший период

1 сентября, как ожидается, президент Токаев выступит с посланием народу Казахстана. До этой даты осталось уже совсем немного времени, и было бы неплохо посмотреть ситуацию с реализацией предыдущих стратегических инициатив главы государства.

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В минувшем году – после известных событий – начался процесс перезагрузки политической системы страны. Касым-Жомарт Токаев выступал с посланиями дважды – в марте и сентябре. Как мы помним, первое послание было воплощено в конституционной реформе, одобренной всенародным референдумом, а второе дало старт новому электоральному циклу, который завершился в марте этого года.

В результате проведённых реформ была получена более сбалансированная политическая система, введено однократное президентство как символ демонополизации власти, были модернизированы прежние и созданы новые политико-правовые институты. Во время электоральной кампании возникли новые партии по либерализованному законодательству, а маслихаты и Мажилис были избраны по новой, смешанной модели. Появились новые области, разукрупнен ряд районов, была введена неплохо себя показавшая модель системного диалога акимов и министров с населением. Был усилен институт омбудсмена и создан новый институт уполномоченного по защите прав социально уязвимых слоев.

Важным направлением стал обозначенный в сентябрьском послании и закрепленный в выступлении на Туркестанском курултае курс на создание и внедрение новой этики, основанной на ценностях образования и трудолюбия.

Говоря о политической части нельзя не отметить работу по демонополизации экономической власти в стране. Проблема эта решалась скорее политическими и силовыми мерами (см. работу комиссии по демонополизации экономики), а теперь выходит на новый уровень с принятием закона о возврате незаконно выведенных активов.

Есть мнение, что закон создаёт правовые основы для пересмотра итогов приватизации и передела собственности, но нужно понимать: первый и последующие переделы не стали фактором эффективного функционирования экономики и были процессом не слишком транспарентным. Государство получает жёсткий рычаг воздействия на сообщество "конечных бенефициаров".

Такой инструмент должен заставить крупный бизнес более эффективно сотрудничать с властями по широкому спектру вопросов – от решения социальных и региональных проблем до пересмотра инвестиционных программ.

Вместе с тем следует констатировать, что реализация политической части прошлогодних посланий сильно опережает экономическую.

Многие реформы, намеченные главой государства в прошлом году, только-только выходят на стадию реализации или даже на этап разработки.

Понятно, что планы сдвинули выборы и внешнеэкономические шоки от санкционного противостояния, но вместе с тем обвинения президента по поводу пассивности Правительства и отсутствия идей и креатива у столичных экономистов так и остались серьёзной проблемой.

Чиновничество сильно увлекается пересмотров планов и программ, разработкой всевозможных концепций и стратегий, которые регулярно уходят в небытие. Система государственного планирования, принятая чуть более 2 лет назад, уже по сути провалилась. Реформы бюджетного и фискального законодательства, регулирования государственных закупок, пенсионной сферы только планируются и вызывают бурные дебаты.

Административная реформа, реформы государственного управления и местного самоуправления пока эффекта не дали.

Реализован целый ряд социальных инициатив главы государства, и многое зависит от способности Правительства и Нацбанка сократить уровень инфляции, съедающей реальные доходы населения, а также максимально безболезненно провести заявленную президентом реформу "Тариф в обмен на инвестиции". Громкие зимние аварии в энергетике и нарастающие проблемы с водой – обо всем этом Токаев уже говорил.

Таким образом, можно констатировать, что девизом прошедшего года стало "сначала политика, а потом – экономика".

Данияр Ашимбаев, политолог