Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев проанализировал основные тезисы сегодняшнего Послания Президента, отметив несколько приоритетных направлений, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам эксперта, ключевой идеей программного документа можно назвать повсеместное внедрение цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ) во всех отраслях и сферах жизни страны. Особое значение это имеет для аграрного сектора и водообеспечения.

«Как известно, Глава государства недавно посетил Китай, где искусственный интеллект и цифровые технологии, беспилотники активно используются в аграрном секторе. Думаю, что в числе подписанных соглашений были и те, что касались внедрения аналогичных технологий в Казахстане.  Надо понимать, что у нас огромная территория с непропорционально малым населением и для ее освоения необходимо внедрение мощнейших автоматизированных технологий. Это позволит проводить мониторинг рационального использования земель и оценку плодородия, заболеваемости растений, потребности в химикатах и удобрениях, чтобы обеспечить их точное и рациональное распределение с помощью развития цифровизации», – пояснил он.

Кроме того, политолог упомянул об инициативе, связанной с привлечением инвестиций в казахстанскую экономику. По словам Калиева, нынешние подходы, разработанные десятилетиями назад, во многом устарели. Инвесторам приходится преодолевать множество бюрократических барьеров, сталкиваясь с неэффективностью различных инстанций. Эксперт предлагает наладить прозрачный процесс получения услуг в цифровом формате по принципу «одного окна», как в Центрах обслуживания населения.

«Проблемы распределения земельных участков и доступа к коммуникациям должны решаться на равных условиях, без давления, дискриминации и непрозрачных не институциональных отношений», – считает он.

Не менее важным предложением Главы государства, по словам эксперта, является переход к однопалатному парламенту.

«Этот вопрос активно обсуждается, возможно, поправка будет вынесена на референдум. При оценке комплексности этой реформы необходимо учесть, что значительно возрастет нагрузка на депутатский корпус. Для обеспечения максимальной репрезентативности всех точек зрения, численность депутатов парламента, вероятно, потребуется увеличить как минимум вдвое», – считает политолог.

Также Талгат Калиев акцентировал внимание на теме привлечения в Казахстан высококвалифицированных соотечественников, работающих за границей. По мнению эксперта, при разработке соответствующих инструментов правительству необходимо учитывать наличие у специалистов гражданства таких стран как США, Германии, Польши и Турции. Поскольку в Казахстане запрещено двойное гражданство, они вынуждены отказываться от него. В этой связи целесообразно предусмотреть механизм, позволяющий получать двойное гражданство со странами, не имеющими общих границ с Казахстаном.

«Такой подход успешно применяется во многих государствах и положительно сказывается на мобильности граждан. Это позволило бы казахстанцам более тесно интегрироваться в глобальные рынки труда, свободно перемещаться за границу для повышения квалификации, а затем возвращаться с ценным опытом для применения внутри страны», – отметил политолог.

По  его мнению, законодательные аспекты этого вопроса требуют тщательного изучения. 

 

