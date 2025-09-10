Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова проведено заседание Цифрового штаба. Внимание было уделено задачам, поставленным Президентом в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

«Главой государства поставлена задача по модернизации всех сфер экономики через переход на цифровой уклад. Поэтому внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания принят ряд решений, нацеленных на создание единой национальной цифровой системы. Государственным органам поручено:

- до 15 ноября обеспечить внедрение в приоритетные направления здравоохранения решений отечественных стартапов с внесением соответствующих изменений в НПА;

- до 20 декабря объединить 7 разрозненных информационных систем в сфере здравоохранения в две интегрированные на базе Qaztech платформы;

- с 1 декабря внедрить технологии искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;

- до 20 декабря обеспечить функционирование Отраслевого центра информационной безопасности в топливно-энергетическом комплексе страны.

В сфере здравоохранения внесение изменений в НПА, на основе которых будет развиваться ИИ, создаст условия для внедрения отечественных инновационных проектов в медицинские учреждения. Это ИИ-ассистенты для врачей, функционал по раннему выявлению онкологических заболеваний и др. До конца т.г. планируется интегрировать 7 информационных систем в 2. Всего аналогичной работой будут охвачены 30 действующих на сегодня ИС. Тем самым будут консолидированы дублирующие системы, что упростит работу медицинского персонала и сократит на них нагрузку.

В сфере энергетики внедрение технологий искусственного интеллекта и использование дронов для диагностики электро- и теплосетей позволит обеспечить полный осмотр объектов в короткие сроки с точным выявлением дефектов. Для проверки городской инфраструктуры планируется использовать специальные устройства, оснащенные датчиками для передвижения по трубам и фиксирования текущего состояния инфраструктуры изнутри. Данные меры направлены на мониторинг, своевременное реагирование, формирование единой базы дефектов и ремонтных планов со степенью критичности. Внедрение ИИ также сократит трудозатраты и будет способствовать стабильному энергоснабжению и прохождению отопительного сезона.

Создание Отраслевого центра информационной безопасности усилит меры в области кибербезопасности энергетической системы. Специалисты центра будут разрабатывать новые требования к энергетическим объектам с учетом специфики для обеспечения информбезопасности отрасли.