Министерство здравоохранения Казахстана проводит внеплановые проверки стоматологических клиник по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Всего в список проверок включены 622 стоматологические клиники, на сегодня проведено 392 проверки.

По данным Комитета медицинского и фармацевтического контроля, в 103 клиниках нарушений не выявлено. Из 174 - стоматологических клиник прекративших свою деятельность, по 56 - зарегистрирован добровольный возврат лицензии на осуществление медицинской деятельности.