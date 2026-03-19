Министерство здравоохранения Казахстана проводит внеплановые проверки стоматологических клиник по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.
Всего в список проверок включены 622 стоматологические клиники, на сегодня проведено 392 проверки.
По данным Комитета медицинского и фармацевтического контроля, в 103 клиниках нарушений не выявлено. Из 174 - стоматологических клиник прекративших свою деятельность, по 56 - зарегистрирован добровольный возврат лицензии на осуществление медицинской деятельности.
"В отдельных случаях приняты меры оперативного реагирования, в виде приостановления деятельности субъекта от 30 до 90 дней и отстранение от работы на 30 дней в отношении медицинских сотрудников. В ходе проверок уделяется внимание соблюдению стандартов оказания медицинской помощи, лицензионных требований, наличию квалифицированных специалистов. Проводимые проверки направлены прежде всего на защиту прав пациентов, обеспечение их безопасности и повышение качества стоматологических услуг", - говорится в сообщении.