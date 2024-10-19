Посол Бразилии вручил копии верительных грамот

Международное сотрудничество
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Стороны «сверили часы» по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин принял копии верительных грамот от посла Бразилии Марселя Фортуны Биато.

Стороны «сверили часы» по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном треках.

Дипломаты отметили важность активизации контактов на высшем и высоком уровнях, а также приветствовали итоги третьего заседания Делового совета «Казахстан-Бразилия», которое состоялось 9-10 октября 2024 года в городе Порту-Алегри (Бразилия).

В завершение стороны условились развивать взаимовыгодный диалог на двустороннем и многостороннем форматах.

#Бразилия #посол #верительные грамоты

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