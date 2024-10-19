Посол Бразилии вручил копии верительных грамот

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Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин принял копии верительных грамот от посла Бразилии Марселя Фортуны Биато.

Стороны «сверили часы» по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном треках.

Дипломаты отметили важность активизации контактов на высшем и высоком уровнях, а также приветствовали итоги третьего заседания Делового совета «Казахстан-Бразилия», которое состоялось 9-10 октября 2024 года в городе Порту-Алегри (Бразилия).

В завершение стороны условились развивать взаимовыгодный диалог на двустороннем и многостороннем форматах.