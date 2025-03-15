Посол ЮАР объявлен в США персоной нон грата

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Госсекретарь США Марко Рубио объявил посла ЮАР в США Ибрагима Расула персоной нон грата.

«Послу Южной Африки в Соединенных Штатах больше не рады в нашей великой стране. Ибрагим Расул - помешавшийся на теме расы политик, который ненавидит Америку и ненавидит президента США. Нам нечего обсуждать с ним, так что он считается персоной нон грата», - написал Рубио в соцсети Х в пятницу, 14 марта.

Эту запись он сопроводил ссылкой на публикацию издания Breibart, в которой говорится, что Расул, выступая на мероприятии Института стратегических рефлексий Мапунгубве (MISTRA) в Йоханнесбурге, назвал Трампа лидером "глобального движения за белое превосходство".

В видеоролике, на который дана ссылка, дипломат объясняет, что движение MAGA (Make America Great Again) сторонников действующего президента США стала следствием "не просто инстинкта превосходства", но и на демографический сдвиг в стране, "в результате которых избирательный электорат в США, по прогнозам, станет на 48% белым".