Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2005 года, № 580

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 661

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты инвалидов» Правительство Республики Казахстан: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 661 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов и Методики осуществления расчета размера пенсионных выплат по графику» (САПП Республики Казахстан 2003 г., № 28, ст. 272), следующие дополнения и изменения: 1) в Правилах осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов, утвержденных указанным постановлением: в пункте 2 после слов «пунктами 1-3 статьи 9» дополнить словами «, подпунктом 3) пункта 1 статьи 23»; в пункте 3 цифры «2) — 4)» заменить цифрами «2), 4)»; в пункте 14: подпункт 4) изложить в следующей редакции: «4) копию удостоверения получателя пенсии и пособия с указанием основания назначения выплат из государственного Центра по выплате пенсий (далее — Центр). Инвалиды I и II группы, если инвалидность установлена бессрочно, кроме вышеперечисленных документов, представляют копию справки об установлении группы инвалидности, выданной отделом медико-социальной экспертизы, и ее подлинник для обозрения.»; в приложении к указанным Правилам; после абзаца « — с выездом на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан;» дополнить абзацем следующего содержания: « — с установлением инвалидности I и II группы, если инвалидность установлена бессрочно;». 2) в Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат по графику, утвержденной указанным постановлением: абзац первый пункта 2 после слов «на соответствующий финансовый год,» дополнить словами «а также инвалидам I и II группы, если инвалидность установлена бессрочно». 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2005 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов