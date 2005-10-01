Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2005 года, № 925

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года, № 436

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 4 мая 2005 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций» Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об инвестициях» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 19, ст. 192) следующие изменения и дополнения: 1) в подпункте 2) пункта 1 слова «классификатора подвидов деятельности» заменить словами «классов общего классификатора видов экономической деятельности»»; 2) в Модельном контракте на осуществление инвестиций, предусматривающем инвестиционные преференции, утвержденном указанным постановлением: в пункте 7: в подпункте 2) слово «подписывать» заменить словом «заключать»; подпункты 3) и 5) исключить; в пункте 9: подпункт 2) исключить; подпункт 3) дополнить словами «в досудебном порядке»; в пункте 10: подпункт 6) изложить в следующей редакции: «6) проводить работу по повышению квалификации казахстанских кадров;»; дополнить подпунктом 9) следующего содержания: «9) в течение действия Контракта не отчуждать и не передавать в аренду фиксированные активы, приобретенные в соответствии с рабочей программой Контракта.»; заголовок раздела 11 изложить в следующей редакции: «11. Мониторинг и контроль за соблюдением условий контрактов»; пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции: «20. После заключения контракта инвестор представляет в уполномоченный орган: 1) ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о реализации инвестиционного проекта по форме, установленной уполномоченным государственным органом по статистике; 2) ежегодно, не позднее первого июня: отчет за год по форме, установленной уполномоченным государственным органом по статистике, и пояснительную записку к нему; документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию фиксированных активов; подтвержденные аудиторским отчетом: отчет о доходах и расходах в результате инвестиционной деятельности; бухгалтерский баланс за год; расшифровку по фиксированным активам. Аудиторский отчет должен содержать анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год и информацию о выполнении инвестиционных обязательств по контракту. 21. Мониторинг и контроль за соблюдением условий контрактов осуществляется уполномоченным органом в порядке, утверждаемом им в следующих формах проверок: 1) отчетности о реализации инвестиционных проектов; 2) на основании представленных аудиторских отчетов; 3) с посещением объекта инвестиционной деятельности, в том числе с рассмотрением документов по реализации инвестиционного проекта.»; пункты 33, 34, 35, 36, 37 изложить в следующей редакции: «33. Уполномоченный орган может в одностороннем порядке расторгнуть контракт по истечении трех месяцев с момента письменного уведомления об этом инвестора, заключившего контракт, в следующих случаях: 1) при выявлении искажения или сокрытия сведений, представленных инвестором и повлиявших на решение по предоставлению инвестиционных преференций; 2) при неисполнении инвестором своих обязательств по контракту; 3) при выявлении искажения или сокрытия сведений в отчетности инвестором в соответствии с пунктом 20 Контракта. В этих случаях указанный инвестор уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по контракту инвестиционных преференций, с применением штрафных санкций, предусмотренных законами Республики Казахстан. 34. При досрочном прекращении контракта по инициативе инвестора в одностороннем порядке инвестор уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по контракту инвестиционных преференций, с начислением пени в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 35. При досрочном прекращении контракта по соглашению сторон инвестор уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по контракту инвестиционных преференций. 36. При досрочном прекращении контракта инвестор возвращает имущество в натуре, предоставленное ему в качестве государственного натурного гранта, либо его первоначальную стоимость на дату передачи в соответствии с условиями контракта. 37. Возврат государственного натурного гранта осуществляется инвестором в течение тридцати календарных дней после принятия решения уполномоченного органа о досрочном прекращении контракта.»; приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; перечень приоритетных видов деятельности на уровне классификатора подвидов деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; максимальные объемы инвестиций и сроки действия инвестиционных налоговых преференций, при которых инвестиционные преференции предоставляются уполномоченным органом, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ

Приложения к постановлению Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2005 года, № 925 - скачать