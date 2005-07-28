Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2005 года, № 759

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2004 года № 316

Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2004 года № 316 «О некоторых вопросах по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 14, ст. 176) следующие дополнения и изменения: в Правилах перевозок опасных грузов автотранспортными средствами, их проезда по территории Республики Казахстан, и квалификационные требования к водителям и автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы, утвержденных указанным постановлением: пункт 2: дополнить словами «по территории Республики Казахстан»; дополнить абзацем следующего содержания: «Международные перевозки опасных грузов автотранспортными средствами осуществляются в соответствии с требованиями международных договоров Республики Казахстан.»; пункт 5 дополнить словами «(далее — уполномоченный орган)»; в пункте 8: слово «(разрешения)» исключить; дополнить абзацем следующего содержания: «При перевозке взрывчатых или сильнодействующих ядовитых веществ по перечням, утверждаемым Правительством Республики Казахстан; гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением требуется наличие разрешения, выдаваемого органами внутренних дел.»; пункт 9 исключить; в пункте 10: абзац первый изложить в следующей редакции: «Между грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком заключается договор на осуществление перевозок опасного груза в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»; подпункт 4) дополнить словами «и нейтрализации опасного груза»; пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: «11. Заключение договора перевозки опасного груза подтверждается составлением товарно-транспортной накладной. При перевозке опасного груза перевозчику необходимо иметь товарно-транспортную накладную, которая составляется в трех экземплярах и подписывается грузоотправителем и перевозчиком, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 12. Форма товарно-транспортной накладной и порядок ее применения определяется правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утверждаемых уполномоченным органом.»; подпункт 3) пункта 13 исключить; абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: «На перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7 согласно перечню опасных грузов, допускаемых к перевозкам автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан, утвержденному настоящим постановлением, перевозчиком разрабатывается маршрут перевозки опасного груза.»; в пункте 16: слово «транспортировки» заменить словами «перевозки опасного груза»; дополнить абзацем следующего содержания: «В случае непредвиденных обстоятельств, связанных с риском для жизни и здоровья людей, ущербом для окружающей среды и культурных ценностей, а также с безопасностью перевозимого груза согласованный маршрут перевозки опасного груза может быть изменен перевозчиком по согласованию с органом дорожной полиции.»; в пункте 18: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя и нормативным документам по стандартизации Республики Казахстан к конструкции, оборудованию и техническому состоянию транспортных средств, перевозящих опасные грузы;»; подпункт 7) дополнить словами «и действующим нормативным документам по стандартизации Республики Казахстан»; подпункт 9) дополнить словами «согласно действующим нормативным документам по стандартизации Республики Казахстан»; в пункте 19 слова «проведения технического осмотра автотранспортного средства» заменить словами «выдачи свидетельства»; абзац четвертый пункта 21 дополнить словами «с отметкой на путевом листе»; в пункте 22: подпункт 6) изложить в следующей редакции: «б) бланк маршрута перевозки опасного груза классов 1, 6 и 7 согласно перечню опасных грузов, допускаемых к перевозкам автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан, утвержденному настоящим постановлением (приложение 3);»; в подпункте 8) слово «транспортную» заменить словами «товарно-транспортную»; абзац второй пункта 26 после слова «установлен» дополнить словом «опознавательный»; абзац первый пункта 28 дополнить словом «(грузополучателем)»; в пункте 30: абзац второй изложить в следующей редакции: «Стоянки разрешаются в местах, расположенных не ближе, чем в 200 метрах от жилых строений и мест скопления людей или в специально отведенных для этого местах.»; абзац четвертый изложить в следующей редакции: «Места остановок и стоянок автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, указываются в маршруте перевозки опасного груза.»; в подпункте 3) пункта 32 слова «уполномоченные органы в области здравоохранения и охраны окружающей среды» заменить словами «уполномоченный орган в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: «Грузоотправители (грузополучатели) взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных, ядовитых и других опасных грузов обеспечивают безопасность их перевозки путем наличия необходимых средств и мобильных подразделений для предупреждения аварийных ситуаций при перевозке грузов, а также ликвидации последствий аварий.»; дополнить пунктом 35 следующего содержания: «35. Государственный контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется уполномоченным органом и другими государственными органами в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.»; приложение 3 к указанным Правилам изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ

Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2005 года, № 759 - скачать