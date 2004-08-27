Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2004 года, № 889

Законы
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В соответствии с законами Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О лицензировании» и от 15 июля 1997 года «Об охране окружающей среды» Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые: 1) Квалификационные требования к лицензированию экологической аудиторской деятельности; 2) Правила лицензирования экологической аудиторской деятельности; 3) Правила ведения экологической аудиторской деятельности. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2004 года, № 889

Квалификационные требования к лицензированию экологической аудиторской деятельности

1. Квалификационные требования для физических лиц включают наличие: 1) высшего профессионального или среднего профессионального образования; 2) опыта работы в области охраны окружающей среды не менее 3 лет; 3) нотариально заверенных копий квалификационного свидетельства экологического аудитора; 4) соответствующей материально-технической базы: компьютерной и электронной техники, предназначенной для осуществления экологической аудиторской деятельности; договора с организацией, имеющей аккредитованную испытательную лабораторию; справочной и методической литературы, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, необходимых для проведения экологического аудита. 2. Квалификационные требования для юридических лиц включают наличие: 1) у руководителя организации высшего профессионального образования; 2) не менее трех специалистов, имеющих стаж работы в области охраны окружающей среды не менее трех лет и квалификационные свидетельства экологических аудиторов; 3) соответствующей материально-технической базы: компьютерной и электронной техники, предназначенной для осуществления экологической аудиторской деятельности; справочной и методической литературы, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, необходимых для проведения экологического аудита; аккредитованной испытательной лаборатории или договора с организациями, имеющими соответствующие лаборатории.

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2004 года, № 889

Правила лицензирования экологической аудиторской деятельности

1. Общие положения 1. Настоящие Правила лицензирования экологической аудиторской деятельности (далее — Правила) определяют порядок и условия выдачи юридическим и физическим лицам лицензий на право осуществления экологической аудиторской деятельности. 2. Лицензии предоставляются юридическим и физическим лицам Республики Казахстан при соблюдении ими установленных требований. 3. Лицензия на осуществление экологической аудиторской деятельности выдается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 2. Порядок получения лицензии 4. Лицензия на право осуществления экологической аудиторской деятельности выдается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды субъекту, квалификационный уровень которого соответствует предъявляемым требованиям для данного вида деятельности. 5. Лицензия является документом строгой отчетности и оформляется в одном экземпляре на государственном и русском языках. 6. Для получения лицензии заявитель представляет лицензиару заявление установленного образца по форме, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 «О реализации Закона Республики Казахстан «О лицензировании». К заявлению прилагаются: 1) копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц; 2) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и копия удостоверения личности физического лица, занимающегося индивидуальным предпринимательством; 3) копия свидетельства налогоплательщика (РНН); 4) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора; 5) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям. 6. Копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены нотариально. 7. Лицензии выдаются не позднее месячного срока, а для субъектов малого предпринимательства — не позднее десятидневного срока со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, если иной срок не установлен законодательными актами. 8. Лицензия подписывается руководителем лицензиара либо уполномоченным на это лицом и заверяется печатью лицензиара. 9. Выдача лицензии производится заявителю или его уполномоченному представителю на основании доверенности. 10. Отказ в выдаче лицензии, отзыв лицензии, приостановление и прекращение действия лицензии осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. Контроль за лицензируемой деятельностью 11. Учет лицензий, а также контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет лицензиар. 12. Проверка соблюдения квалификационных требований производится в течение срока действия лицензии в порядке, установленном законодательством. По результатам проверки составляется акт проверки об отсутствии нарушений либо с указанием конкретных нарушений и срока их устранения. На основании акта проверки, в случае неустранения в указанный срок нарушений, лицензиар принимает решение о приостановлении или отзыве лицензии в установленном законодательством порядке. Лицензиат уведомляет в письменной форме лицензиара об устранении причин, по которым действие лицензии было приостановлено.

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2004 года, № 889

Правила ведения экологической аудиторской деятельности

1. Общие положения 1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 июля 1997 года «Об охране окружающей среды» и определяют порядок деятельности индивидуальных экологических аудиторов и экологических аудиторских организаций, получивших в установленном законодательством порядке лицензию на право осуществления экологической аудиторской деятельности. 2. Цели экологического аудита: определение соответствия деятельности аудируемого лица законодательству Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и экологическим требованиям; правильность составления отчетности по использованию и воспроизводству природных ресурсов; другие цели, связанные с воздействием аудируемого лица на окружающую среду. 2. Порядок ведения экологического аудита 3. Экологический аудит проводится в несколько этапов: 1) установление целей экологического аудита; 2) предварительный анализ документации проверяемого лица; 3) заключение договора на проведение экологического аудита; 4) проведение экологического аудита; 5) составление аудиторского отчета. 4. Перед заключением договора о проведении экологического аудита аудируемое лицо предъявляет документацию по готовящемуся аудиту для проведения ее предварительного анализа, в том числе: 1) документацию по системе менеджмента хозяйствующего субъекта; 2) предыдущие заключения по экологическому аудиту; 3) техническую документацию, необходимую исполнителю аудита для определения возможности проведения экологического аудита. В случае, когда предварительный анализ представленной, документации свидетельствует о невозможности проведения экологического аудита, аудитор информирует об этом заказчика, и аудируемое лицо может отказаться от проведения аудита до устранения имеющихся препятствий. 5. Сроки ведения экологического аудита уточняются при составлении плана аудита. План аудита должен быть согласован с аудируемым лицом. 6. Экологический аудит проводится в соответствии с планом аудита, который составляется аудитором и согласуется с аудируемым лицом. 7. По результатам экологического аудита аудитор составляет аудиторский отчет. Аудиторский отчет, составленный аудитором, являющимся индивидуальным предпринимателем, подписывается им и заверяется его личной печатью. Аудиторский отчет аудиторской организации подписывается аудитором-исполнителем, заверяется его личной печатью, утверждается руководителем аудиторской организации и заверяется ее печатью. В аудиторском отчете также указываются номер и дата выдачи лицензии аудиторской организации. 3. Заключительные положения 8. Споры, возникающие в результате проведения экологического аудита, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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