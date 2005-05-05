Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2005 года, № 411

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1999 года, № 1507

Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1999 года № 1507 «Об упорядочении деятельности по выдаче государственных лицензий в сфере охранных услуг» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 48, ст. 461) следующие изменения и дополнения: 1) в Правилах выдачи лицензий на осуществление охранной деятельности юридическими и физическими лицами, утвержденных указанным постановлением: дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1. Численность работников частной охранной организации, охранного подразделения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не может превышать норматива численности, необходимого для выполнения их задач. Норматив численности устанавливается Правительством Республики Казахстан.»; пункт 9 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, осуществляющим охранную деятельность.»; пункт 10 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к физическим лицам, осуществляющим охранную деятельность.»; дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: «13-1. В случае изменения наименования (в том числе изменения организационно-правовой формы, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан), местонахождения (если оно указано в лицензии) юридического лица, лицензиат в течение месяца подает заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица, лицензиат сообщает об этом лицензиару письменно в месячный срок с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. Лицензиар в течение десяти дней со дня подачи лицензиатом соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию. При переоформлении лицензии и выдаче указанного документа уплачивается лицензионный сбор в порядке и размере, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан. При утере лицензии лицензиат получает ее дубликат. Лицензиар в течение десяти дней производит выдачу дубликата лицензии по письменному заявлению лицензиата. При этом лицензиат уплачивает лицензионный сбор в размере, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.»; в пункте 23: подпункты 1), 2) изложить в следующей редакции: «1) руководитель частной охранной организации, ведомственного охранного подразделения государственного органа, охранного подразделения юридического лица и индивидуального предпринимателя должен иметь высшее юридическое образование или стаж работы не менее трех лет в правоохранительных органах и соответствовать требованиям, предъявляемым к охранникам. При создании охранного подразделения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель разрабатывает и утверждает Положение об охранном подразделении.; 2) на должность охранника могут быть приняты граждане Республики Казахстан не моложе 21 года, прошедшие специальную подготовку охранника (специальный курс обучения охранника), не имеющие судимости, годные по состоянию здоровья к занятию охранной деятельностью (отсутствие противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией);»; подпункты 3), 4) исключить; пункт 24 изложить в следующей редакции: «24. Квалификационные требования для физических лиц включают следующее: 1) к физическому лицу, претендующему на получение лицензии на охранную деятельность, предъявляются требования, предусмотренные подпунктом 2) пункта 23 настоящих Правил; 2) наличие документа о регистрации по постоянному местожительству и характеристики участкового инспектора полиции органов внутренних дел; 3) наличие документа, подтверждающего его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.»; 2) в Правилах выдачи лицензий на право занятия деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, утвержденных указанным постановлением: дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: «4-1. При осуществлении деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации на территории Республики Казахстан юридические и физические лица могут использовать только специальные технические средства, имеющие сертификат соответствия Государственной системы сертификации Республики Казахстан, наименование которых определяется ежегодным бюллетенем Министерства внутренних дел Республики Казахстан.»; пункт 5 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) документы, подтверждающие соответствие лицензиата квалификационным требованиям, предъявляемым к юридическим и физическим лицам, при получении лицензии на право занятия указанными видами деятельности.»; дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: «8-1. В случае изменения наименования (в том числе изменения организационно-правовой формы, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан), местонахождения (если оно указано в лицензии) юридического лица, лицензиат в течение месяца подает заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица, лицензиат сообщает об этом лицензиару письменно в месячный срок с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. Лицензиар в течение десяти дней со дня подачи лицензиатом соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию. При переоформлении лицензии и выдаче указанного документа уплачивается лицензионный сбор в порядке и размере, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан. При утере лицензии лицензиат получает ее дубликат. Лицензиар в течение десяти дней производит выдачу дубликата лицензии по письменному заявлению лицензиата. При этом лицензиат уплачивает лицензионный сбор в размере, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.»; пункты 19, 20 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) иметь помещение, отвечающее санитарным и экологическим нормам, оборудование (или договор на их аренду) для осуществления наладки, технического обслуживания средств охранной сигнализации и проверки технического состояния монтируемого оборудования.». 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2005 года, № 405 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан" - скачать