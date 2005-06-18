Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана, 17 июня 2005 года, № 3/6
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Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 августа 2005 годаВ соответствии с подпунктом 1) статьи 12 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 августа 2005 года (далее — Календарный план). 2. Направить Календарный план областным, городов Астаны и Алматы избирательным комиссиям для обеспечения проведения выборов. 3. Опубликовать Календарный план в средствах массовой информации.
Председатель О. Жумабеков