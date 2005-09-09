Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана, 8 сентября 2005 года, № 13/27

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Республики Казахстан, объявленных на 4 декабря 2005 года

В соответствии с подпунктом 1) статьи 12 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия1. Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Республики Казахстан, объявленных на 4 декабря 2005 года (далее — Календарный план). 2. Направить Календарный план областным, городов Астаны и Алматы избирательным комиссиям для обеспечения организации и проведения выборов. 3. Опубликовать Календарный план в средствах массовой информации.

Председатель

О. ЖУМАБЕКОВ

Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Республики Казахстан, объявленных на 4 декабря 2005 года - скачать