Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) на 2010–2014 годыПостановление Правительства Республики КазахстанО Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на 2010–2014 годыПостановление Правительства Республики КазахстанОб изменении административных границ города Тараза и Байзакского, Жамбылского районов Жамбылской областиПостановление Правительства Республики КазахстанО закупе зерна в государственные ресурсы из урожая 2010 годаПостановление Правительства Республики КазахстанО некоторых вопросах ввоза сахара и сахара-сырца на территорию Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня участков недр, подлежащих выставлению на конкурс
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