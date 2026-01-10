1) по всему тексту слова «информационную систему», «информатизации и связи», «информационной системы», «информационной системе», «информационной безопасности», «информационных систем», «информационно-коммуникационной инфраструктуры», «электронных информационных ресурсов», «электронного правительства» заменить соответственно словами «цифровую систему», «цифровизации и связи», «цифровой системы», «цифровой системе», «кибербезопасности», «цифровых систем», «цифровой инфраструктуры», «цифровых ресурсов», «цифрового правительства»;

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

2) по всему тексту слова «предписания о необходимости уплаты штрафа», «Предписание о необходимости уплаты штрафа», «предписание о необходимости уплаты штрафа», «предписаний о необходимости уплаты штрафа» заменить соответственно словами «предписания о предупреждении или необходимости уплаты штрафа», «Предписание о предупреждении или необходимости уплаты штрафа», «предписание о предупреждении или необходимости уплаты штрафа», «предписаний о предупреждении или необходимости уплаты штрафа»;

3) часть 2-1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан, за исключением законов:

1) исключающих административную ответственность;

2) разработанных в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан;

3) вносящих изменения и (или) дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан.»;

4) абзац второй части первой статьи 10 после слов «по предписанию о» дополнить словами «предупреждении или»;

5) в статье 31:

заголовок, части первую и вторую изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Особенности административной ответственности при обнаружении или фиксации административного правонарушения в автоматическом режиме

1. При обнаружении или фиксации административного правонарушения путем обработки данных цифровым объектом, интегрированным с Единым реестром административных производств, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме, к административной ответственности привлекаются лица, совершившие такие правонарушения, установленные по результатам указанной обработки данных.

2. При обнаружении или фиксации в автоматическом режиме административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства, к административной ответственности привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности за правонарушение, совершенное с использованием этого транспортного средства, если в ходе проверки по его сообщению или заявлению будет установлено лицо, во владении которого оно находилось в момент обнаружения или фиксации правонарушения, либо установлен факт, что транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.»;

абзац второй примечания изложить в следующей редакции:

«Под техническими средствами в настоящей статье следует понимать работающие в автоматическом режиме сертифицированные контрольно-измерительные технические средства и приборы, прошедшие метрологическую поверку, а также сертифицированные технические средства и приборы, работающие в автоматическом режиме, обнаруживающие или фиксирующие события, к которым не применимы показатели измерений, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и о кибербезопасности.»;

6) в абзацах первом и втором части второй статьи 62 слова «об электронном документе и электронной цифровой подписи» заменить словами «а также цифрового законодательства Республики Казахстан (в части соблюдения требований к электронному документу и электронной цифровой подписи)»;

7) в статье 98:

заголовок дополнить словами «, а также порядка внесения информации в единую систему учета трудовых договоров»;

дополнить частями 1-1 и 2-1 следующего содержания:

«1-1. Нарушение работодателем порядка внесения информации о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и (или) дополнениях в единую систему учета трудовых договоров, совершенное в виде:

1) невнесения или несвоевременного внесения информации в единую систему учета трудовых договоров в установленные сроки;

2) невнесения в полном объеме информации в единую систему учета трудовых договоров;

3) внесения недостоверной и (или) некорректной информации в единую систему учета трудовых договоров, –

влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

«2-1. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на должностных лиц в размере шестидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

8) в подпункте 6) части первой статьи 215-1 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам»;

9) статью 529 изложить в следующей редакции:

«Статья 529. Неостановка транспортного средства

Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу Евразийского экономического союза, Государственную границу Республики Казахстан и (или) по территории Республики Казахстан, а также транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза, Государственную границу Республики Казахстан и (или) по территории Республики Казахстан в качестве товара, в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в местах требования органов государственных доходов по остановке транспортного средства, за исключением случаев, когда такая неостановка вызвана технической неисправностью транспортного средства или действиями непреодолимой силы, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

10) в статье 571:

абзац первый части шестой изложить в следующей редакции:

«6. Проезд тяжеловесных автотранспортных средств с превышением весовых параметров, в том числе обнаруживаемый или фиксируемый в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, а равно без специального разрешения –»;

абзац первый части седьмой изложить в следующей редакции:

«7. Проезд крупногабаритных автотранспортных средств с превышением габаритных параметров, в том числе обнаруживаемый или фиксируемый в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, а равно без специального разрешения –»;

11) абзац первый части 4-1 статьи 597 изложить в следующей редакции:

«4-1. Уклонение от уплаты за парковку в местах, определенных местными исполнительными органами городов Астаны и Алматы, –»;

12) в абзаце первом части первой статьи 639 слова «объектами информатизации» заменить словами «цифровыми объектами»;

13) заголовок статьи 640 изложить в следующей редакции:

«Статья 640. Нарушение цифрового законодательства Республики Казахстан (в части соблюдения требований к электронному документу и электронной цифровой подписи)»;

14) в статье 641:

в заголовке слова «законодательства Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифрового законодательства Республики Казахстан (в части соблюдения требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности)»;»;

в части первой:

в абзаце первом слова «законодательства Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифрового законодательства Республики Казахстан (в части соблюдения требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности)»;

в подпункте 2) слова «в области информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «в сферах цифровизации»;

в подпункте 6) слова «объекта информатизации» заменить словами «цифрового объекта»;

в абзаце первом части пятой слова «критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры», «объектов информатизации» заменить соответственно словами «критически важных цифровых объектов», «цифровых объектов»;

15) подпункт 4) части 4-1 статьи 743 после слов «предписаниях о» дополнить словами «предупреждении или»;

16) в части второй статьи 744 слова «зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме» заменить словами «обнаружено или зафиксировано в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса»;

17) в статье 802:

подпункт 4) части первой изложить в следующей редакции:

«4) обнаружение или фиксация административного правонарушения в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса;»;

в части четвертой:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае, если административное правонарушение обнаружено или зафиксировано в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:

1) направления предписания о предупреждении или необходимости уплаты штрафа по нарушениям, за которые в статьях Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены взыскания в виде предупреждения и (или) штрафа в порядке, предусмотренном статьей 743 настоящего Кодекса;

2) составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по нарушениям, за которые в статьях Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены иные взыскания кроме предупреждения и (или) штрафа.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«При совершении административных правонарушений, дела по которым рассматриваются органами государственных доходов, дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента надлежащего доставления уведомления (извещения).»;

18) подпункт 6) части второй статьи 803 изложить в следующей редакции:

«6) объяснение физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело; наименование, серийный номер технического средства, работающего в автоматическом режиме, а для технических средств, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений к средствам измерений, также номер, дата и срок действия метрологической поверки, если такое средство использовалось при обнаружении или фиксации административного правонарушения;»;

19) подпункт 2) части первой статьи 807 изложить в следующей редакции:

«2) если административное правонарушение (за исключением правонарушения, совершенного при управлении транспортным средством, зарегистрированным в органах военной полиции) обнаружено или зафиксировано в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса и по данным правонарушениям Особенной частью настоящего Кодекса установлены санкции в виде предупреждения и (или) штрафа, предупреждение или штраф в таких случаях оформляется в виде предписания о предупреждении или необходимости уплаты штрафа;»;

20) абзац второй части первой статьи 811 изложить в следующей редакции:

«Если административное правонарушение обнаружено или зафиксировано в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, лицо имеет право оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о предупреждении или необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца.»;

21) абзац второй части первой статьи 817 изложить в следующей редакции:

«В случае, если административное правонарушение обнаружено или зафиксировано в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, дело считается рассмотренным по истечении пятнадцати суток с момента надлежащего доставления предписания о предупреждении или необходимости уплаты штрафа, за исключением дел, рассмотренных по существу в порядке сокращенного производства.»;

22) часть 1-1 статьи 821 изложить в следующей редакции:

«1-1. В случае, если административное правонарушение обнаружено или зафиксировано в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, решение по делу об административном правонарушении оформляется в виде предписания о предупреждении или необходимости уплаты штрафа, которое считается рассмотренным в соответствии со статьей 817 настоящего Кодекса, за исключением дел, рассмотренных по существу в порядке сокращенного производства.»;

23) в статье 822-1:

в части первой:

абзац первый после слов «предписании о» дополнить словами «предупреждении или»;

в подпункте 2) слова «собственнике (владельце) транспортного средства» заменить словом «лице»;

подпункт 3) дополнить словами «в случае, если правонарушение совершено на транспорте, в дорожном хозяйстве с использованием транспортного средства»;

подпункты 5), 6) и 7) изложить в следующей редакции:

«5) показания, обнаруженные или зафиксированные в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса;

6) наименование, серийный номер технического средства, работающего в автоматическом режиме, а для технических средств, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений к средствам измерений, также номер, дата и срок действия метрологической поверки;

7) административное взыскание в виде предупреждения или размер штрафа;»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Предписание о предупреждении или необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца направляется лицу, в отношении которого оно оформлено, в течение десяти суток со дня обнаружения или фиксации административного правонарушения.

Предписание о предупреждении или необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца по административным правонарушениям, обнаруженным или зафиксированным в автоматическом режиме в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, составленное в электронной форме, может быть удостоверено посредством электронной цифровой подписи уполномоченного органа в случае его формирования в Едином реестре административных производств в автоматическом режиме.»;

24) в частях первой и второй статьи 907 слова «электронного реестра разрешений и уведомлений» заменить словами «цифрового реестра разрешений и уведомлений».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 3) статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) подпунктов 1), 6), 8), 12), 13), 14) и 24) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 9 января 2026 года

№ 257-VІIІ ЗРК