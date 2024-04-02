Поставщикам комуслуг нужны деньги, чтобы модернизировать устаревшее оборудование
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Елена Ульянкина, Карагандинская область
В Караганде открылся сезон обращений компаний-монополистов за новыми, повышенными тарифами на коммунальные услуги. Поэтому в регионе при департаменте по регулированию естественных монополий уже вторую неделю заседает совет независимых экспертов. Он рассматривает инвестиционные программы компаний-поставщиков коммунальных услуг, не забывая при этом об интересах рядовых граждан.