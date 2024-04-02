Поставщикам комуслуг нужны деньги, чтобы модернизировать устаревшее оборудование

Общество
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

В Караганде открылся сезон обращений компаний-монополистов за новыми, повышенными тарифами на коммунальные услуги. Поэтому в регионе при департаменте по регулированию естественных монополий уже вторую неделю заседает совет независимых экс­пертов. Он рассматривает инвестиционные программы компаний-поставщиков коммунальных услуг, не забывая при этом об интересах рядовых граждан.

фото из архива "КП"

Эксперты понимают, что коммунальным монополис­там нужно претворять в жизнь прог­рамму «Тариф в обмен на инвестиции». Ее основная задача – снизить уровень изношенности инженерных сетей и оборудования минимум на 15% к 2030 году. А без повышения тарифов этого дос­тичь не получится.

Энергопередающая компания «Қарағанды жарық» первой презентовала экспертам свою пятилетнюю инвестиционную программу. За это время монополист собирается вложить в модернизацию сетей и оборудования до 85 млрд тенге.

– Источником финансирования станут собственные средства компании, предусмотренные в проекте тарифной сметы, – уточнила директор финансово-экономического департамен­та ТОО «Қарағанды жарық» Гульмира Асмакова. – То есть амортизационные отчисления в размере 38 миллиардов тенге и допустимая прибыль – 47 миллиардов тенге. Эти деньги пойдут на техническое перевооружение электрических подстанций не только в Караганде, но и в поселках Шахане, Новой Дубовке и Карагайлы, а также в селах Кызыл, Ялта и Астаховка.

Монополист заменит старые ЛЭП на новые в Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском районах. Кроме того, продолжится строительство подстанций «Новый Майкудук», «Федоровка» и «Жылу», что находятся на территории Караганды. Благодаря этому снизятся нормативные потери, улучшатся качество и надежность подачи электро­энергии потребителям.

Пока в Караганде актуальной остается проблема нехватки мощностей для подключения новых объектов. А потребители-сельчане страдают из-за отключений электричества в ветреную погоду и бураны. Провода и трансформаторы, давно отслужившие свой срок, не выдерживают натиска стихии. Все это вызывает справедливое возмущение жителей карагандинского регио­на.

– Сейчас уровень изношенности наших сетей и оборудования составляет 72,2%. После осуществления инвестиционной программы он снизится до 67,4%, – отметил гендиректор ТОО «Қарағанды жарық» Дидар Ахмадин. – В результате по этому показателю мы перейдем из «красной» зоны в «желтую».

Повысить тариф просит и компания «Абайлық жылу жүйелери». Она обеспечивает теп­лом моногород, в котором живет около 25 тыс. человек.

Каждую зиму потребители Абая жалуются на холод в своих квартирах. Проблема в том, что Топарская ГРЭС, отапливающая их дома, находится на большом расстоянии от моногорода. Сети, которые тянутся по степи, старые, да еще и во многих местах без изоляции. Из-за этого заветные градусы теряются по пути до потребителей, а вода доходит недостаточно горячей.

Надо сказать, что инвестиционная программа у монополис­та небольшая. Ее стоимость – 562 млн тенге. На эти деньги услугодатель планирует капитально отремонтировать два километра трубопроводов и пять тепловых пунктов. В результате в квартирах жителей Абая станет теплее.

Свою программу инвестирования независимым экспертам при департаменте КРЕМ представила и компания «Балхаш жылу». На ее реализацию требуется около 664 млн тенге. Большую часть этой суммы монополисту выделят из городского бюджета. В этом никакого нарушения нет. Поскольку компания является предприятием с долей участия государства. В рамках своей инвестпрограммы услугодатель намерен привести в порядок более 12 км тепловых сетей и купить специализированную технику.

– Мы прекрасно понимаем стремление монополистов повысить тарифы и осуществить инвестпрограммы за счет пот­ребителей, – резюмировал независимый эксперт в сфере тарифообразования при ДКРЕМ по Карагандинской области и предприниматель Александр Перов. – Да, растет уровень инф­ляции, повышаются зарплаты, дорожают материалы и стоимость услуг. С этим не поспоришь. Но, принимая решение, мы будем высказывать свое мнение по каж­дому пункту тарифных смет и инвес­тиционных программ. Потому что наша задача – соблюсти баланс интересов потребителей и монополистов.

Добавим, что большинство экс­пертов проголосовали за принятие инвестиционных программ. Но окончательное решение – за специалистами департамента КРЕМ. Они проверят правильность расчетов и наличие подтверждающих документов, а потом утвердят новые тарифы.

Каким будет рост, пока неизвестно. Но с уверенностью можно сказать: строить новые водопроводы, тянуть ЛЭП и менять изношенные трансформаторы нужно, если мы не хотим вернуться в 90-е.

#цены #модернизация #монополисты #тарифы #коммунальные услуги

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