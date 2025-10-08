Строительство нового реанимацион­ного отделения на 10 коек началось в 2024 году. Объект возведен в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Ранее реанимация размещалась в приспособленном помещении. В новом здании предусмотрены изолированные палаты, кабинет диализа, система видеонаблюдения, хранилище для крови и дополнительные помещения для врачей.

Кроме того, отделение будет до­оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких, мобильным рент­геном, современным ультразвуковым оборудованием, видеофибробронхоскопом, дефибрилляторами и другой современной медицинской техникой. Это позволит значительно повысить качество интенсивной терапии и обеспечить пациентам своевременную и квалифицированную медицинскую помощь.

Ежегодно в новом отделении будут получать лечение около 500 пациентов, в том числе порядка 60 детей. В дальнейшем планируется строительство пристройки для установки магнитно-резонансного томографа.