Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что для перехода к прогрессивной агроэкономике у Правительства должен быть конкретный план, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, на новый уровень предстоит вывести сельскохозяйственную отрасль. Для обеспечения качественного рывка в отрасли государство в последние годы проводит системные реформы и выделяет значительные средства.

«В текущем году на поддержку аграриев направлен рекордный один триллион тенге. Своевременно выданы необходимые кредиты. Такого беспрецедентного объема финансирования ранее в нашей стране не было. Но принимаемых мер пока явно недостаточно для полноценной реализации значительных возможностей отечественного АПК. Вопрос не в количестве выделенных ресурсов, а в их эффективном использовании. Для перехода к прогрессивной агроэкономике у Правительства должен быть конкретный план. В настоящее время с участием казахстанских и иностранных инвесторов реализуется ряд крупных проектов по глубокой переработке сельхозпродукции. Суммарные инвестиции превышают два миллиарда долларов. Будет создано свыше трех тысяч рабочих мест. Продукция ориентирована на экспорт в различные страны. Такие проекты надо масштабировать», – сказал Президент.

В каждом регионе, учитывая его специфику, важно формировать сквозные цепочки от производителя до прилавка, указал он.

«Во многих регионах есть вертикально интегрированные агропредприятия, которые хорошо известны людям. Для этих предприятий характерно широкое использование цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность производства. Успех ведущих сельхозпроизводителей обусловлен также выстраиванием полного производственного цикла от выращивания сельхозпродукции до ее глубокой переработки. Поэтому следует создавать системные условия для распространения опыта таких агрохолдингов. Это задача профильного министерства и общественных объединений. Подобные меры создадут основу для более широкого применения в сельском хозяйстве инноваций и научных разработок» – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем он добавил, что ключевой акцент сейчас надо сделать на развитии агрохабов и логистических центров, а также на налаживании стратегического партнерства с иностранными инвесторами. Однако для построения продуктивного инвестиционного взаимодействия отечественным предпринимателям нужно знать и понимать современные тенденции в бизнесе, использовать в своей деятельности новейшие технологии, включая искусственный интеллект.

«Министерству также следует разработать план поддержки агробизнеса в сфере животноводства и запустить действенные механизмы его финансирования. Цель – не только полное обеспечение мясом внутреннего рынка, но и укрепление экспортного потенциала. Стратегическая задача Правительства – до минимума сократить зависимость национального продуктового рынка от импорта. Конечно, стопроцентное самообеспечение невозможно, да и, наверное, не нужно, но то, что творится сейчас на нашем рынке, – это постыдная ситуация», – считает Президент.

Кроме того, заметил он, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки.

«В этой связи нужен конкретный план аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии. Это задача не одного Минсельхоза, а ряда госорганов, поэтому нужна координация действий на уровне руководства Правительства. Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами. Выяснилось, что наши предприниматели не получают в нужном объеме государственную поддержку в сравнении с предприятиями других стран ЕАЭС, поэтому находятся в невыгодных условиях и вынуждены уступать конкурентам даже свой рынок. В частности, речь идет о производителях молока», – заключил Глава государства.

