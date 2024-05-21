Посвящается поэту и гражданину

А еще он ученый-лингвист, пытающийся разгадать тайны языка письма, дипломат, стремившийся через культуру скрепить страны и народы, мощный трибун, способный повести за собой людские массы.

Его имя стало знаковым не только у нас в Казахстане, Олжас Сулейменов – поистине гражданин мира. В этом еще раз убедились все, кто пришел в Национальную библиотеку поздравить писателя с днем рождения.

К сожалению, из-за болезни Олжас Омарович не смог присутствовать на праздничном мероприятии, но он прислал видеообращение, в котором приветствовал всех, кто пришел его поздравить.

– Я очень люблю вас всех, мне уже прилично лет. С одной стороны, пора на покой, но, с другой, есть несколько вещей, которые я еще не успел доделать, и каждый день занимаюсь, пополняя те страницы, которые хотел бы обязательно опубликовать, – сказал он.

В адрес поэта пришло огромное количество приветствий.

Поздравил Олжаса Сулейменова и Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Выдающейся поэт и общественный деятель, в своем творчестве Вы всегда поднимали важные общечеловеческие проблемы, отстаивали ценности мира и гуманизма.

Отрадно, что и сегодня Ваш щедрый талант и созидательная энергия востребованы в много­гранной деятельности на благо нашей страны», – говорится в приветственной телеграмме.

Как отмечалось на встрече, 88 лет хоть и не круглая дата, но очень многозначительная, потому что восьмерка – символ бесконечности, а здесь она двойная, что дает серьезный повод к далеко идущим выводам – Олжас Сулейменов стал уже достоянием Истории.

Он всегда мыслил категория­ми вечности, вспомните его строки – « Люди!⁄Граждане всей вселенной!⁄Гости галактик!⁄Хозяева Шара!⁄Вы не хотите пропасть бесследно?⁄Живите,⁄Живите,⁄Живите с жаром!».

Эти стихи из его знаковой поэ­мы «Земля, поклонись человеку!» участники торжественного мероприятия услышали в исполнении молодого Олжаса – им был представлен видеоальбом архивных хроник жизни и творчества поэта.

Присутствующие услышали и увидели молодого поэта, читаю­щего свои стихи в 1960-е годы, а также фрагменты вручения ему премии ВЛКСМ в 1967-м, вечер поэзии в Париже в 1977-м, вечер поэзии в концертной студии «Останкино» в 1980-м, выступление в Центральном доме литераторов в 1982-м, речь Олжаса Сулейменова на первом съезде народных депутатов СССР в 1989 году и другие.

Отмечу, что и вся праздничная встреча прошла под знаком молодого поэта – ко дню рождения Олжаса Сулейменова была выпущена книга «Век прозренья», в которую вошли его «молодые стихи».

Как пояснил друг и соратник Олжаса Омаровича вице-президент антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Валерий Жандаулетов, в этот сборник были отобраны классические произведения, вошедшие в антологию мировой поэзии, а также редкие стихотворения Сулейменова, которые приведены в первоначальных редакциях 1960–1970-х годов, но не были опубликованы более 50 лет.

– Олжас Сулейменов – поэт, сотворивший собственный глобус, – так весьма оригинально высказался о поэте доктор философии, руководитель отдела внешних связей Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО­ Игорь Крупко. – Олжас Сулейменов уникален и тем, что он единственный из поэтов соз­дал свою теорию языкознания, превратив поэзию в археологию знака и слова, а затем – в этимологию знаний.

Раз в столетие эпоха избирает человека, который, разгадав слова, адресованные векам, совершает поступки, оказывающиеся смыслом и оправданием поколений.