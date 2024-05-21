Посвящается поэту и гражданину
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Елена Брусиловская
Как и все неординарные, выдающиеся личности, Герой Труда Казахстана, народный писатель, директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас Сулейменов отличается многогранным талантом. Он не только великолепный поэт, но и глубокий философ, тонкий знаток Востока, первый по-новому прочитавший пришедшее к нам из глубины веков «Слово о полку Игореве», соединив в нем Древнюю Русь и Великую степь придуманной им формулой «Аз и Я».