Посвящение Пуччини: звезда мировой оперы Мария Мудряк выступит в Астане

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Казахстанская публика получит возможность насладиться музыкой вечной и страстной любви, написанной Джакомо Пуччини, одним из величайших представителей оперного реализма в мире, сообщает Kazpravda.kz

Ведущие солисты оперной труппы, хор, симфонический оркестр театра выступят вместе с известными сопрано Марией Мудряк, Мариной Медичи и тенором Раффаэле Абете в «Посвящении Джакомо Пуччини» - уникальном концерте, который совместно организовали и поддержали посольство Италии в Казахстане, Итальянский институт культуры в Алматы и Фонд фестиваля Пуччини.

За дирижерским пультом – известный итальянский маэстро Джузеппе Акуавива.

В этом году музыкальная общественность отмечает 100-летие со дня смерти всемирно известного итальянского композитора Джакомо Пуччини, театр «Астана Опера» не остался в стороне. Для этого был приглашен маэстро Джузеппе Акуавива, признанный мастер интерпретации творчества Дж. Пуччини, порядка 10 лет он работал в администрации фестиваля Пуччини в Торре-дель-Лаго.

Знаменитый дирижер сотрудничает с театрами по всему миру, в их числе Италия, Япония, Китай, Монако, Казахстан и многие другие.

Концерт «Посвящение Джакомо Пуччини» откроет казахстанским слушателям творчество итальянского классика с оригинальной точки зрения, многие из включенных в программу произведений никогда не исполнялись в Казахстане.

К примеру, будет интересно послушать редкий номер – мистическую сцену из первой оперы Дж. Пуччини «Виллисы».

Так, в концерте из двух отделений примут участие прима оперной сцены Жупар Габдуллина, Бибигуль Жанузак, Татьяна Вицинская, Лейла Аламанова, Галина Чеплакова, Меир Байнеш, Медет Чотабаев, Жанат Шыбыкбаев, Шынгыс Расылхан, Динмухамед Кошкинбаев, Расул Жармагамбетов, Артур Габдиев, Рамзат Балакишиев, Султан Бакытжан, Алтынбек Абильда, Валерий Селиванов и многие другие солисты театра.

В рамках вечера казахстанская публика сможет познакомиться с творчеством Марины Медичи, певицы родом из Грузии, она – лауреат многочисленных международных конкурсов, в их числе престижные конкурсы Монсеррат Кабалье и Лучано Паваротти. Певица окончила Московскую консерваторию им. П. Чайковского, класс Зураба Соткилавы, а последние 12 лет была успешной оперной певицей в Италии, в Казахстане вокалистка будет петь впервые.

К слову, для поклонников оперного жанра она приготовила «Mario! Mario! Mario!» – дуэт из «Тоски», который исполнит вместе с итальянским тенором Раффаэле Абете.

Несмотря на молодость, Абете уже завоевал признание на крупных оперных сценах Европы. Его яркий голос и эмоциональная интерпретация ролей, таких как Рудольф в «Богеме» или герцог Мантуанский в «Риголетто», впечатляют зрителей и музыкальных критиков.

Он часто сотрудничает с престижными театрами, включая Teatro Massimo в Палермо и Teatro di San Carlo в Неаполе, а также у него немало поклонников в Эссене, Майне, Вероне, Болонье и Нью-Йорке.

Знаменитая сопрано Мария Мудряк не требует представления. Поклонники ее творчества покупают билеты на концерты с ее участием, как только объявляется старт продаж. В этот вечер певица исполнит арию Лауретты «O mio babbino caro» из оперы «Джанни Скикки», наполненной большой нежностью.

Не менее захватывающим станет исполнение сцены из второго акта «Богемы», где артисты, включая Марию Мудряк (Мюзетта), Медета Чотабаева (Рудольф), а также другие солисты театра, детский и взрослый хор «Астана Опера» перенесут зрителей в шумный и праздничный Париж.

Финальным аккордом станет сцена из знаменитой оперы «Турандот», где раскроются мощные голоса Жупар Габдуллиной (Турандот), Меира Байнеша (Калаф) и Марии Мудряк (Лиу).

Кроме того, в рамках музыкального вечера в фойе театра пройдет выставка «Сто лет наследия, мастерства и итальянской страсти».