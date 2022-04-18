Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в нашей стране Дастаном Дюшекеевым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транзита и транспорта, а также водно-энергетического баланса, сообщила пресс-служба главы Правительства РК.

По словам Алихана Смаилова, за 30 лет дипломатических отношений между двумя братскими странами сложилось взаимное понимание в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Обсуждая вопросы взаимной торговли, Премьер-министр РК выразил мнение о необходимости расширения товарной номенклатуры. Ключевым достижением в торгово-экономической сфере стало увеличение объема взаимной торговли и достижение намеченной отметки в 1 млрд долларов. Новая задача – добиться увеличения товарооборота до 2 млрд долларов.

– У нас есть предложение по 190 товарным позициям, которые имеют потенциал растущего спроса. Следует ускорить продвижение проекта по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов в районе пункта пропуска «Карасу – Актилек», – сказал Алихан Смаилов.

Касаясь взаимодействия в водно-энергетической сфере, глава Правительства РК отметил, что вопросы в этой области решаются последовательно.

В свою очередь Дастан Дюшекеев выразил заинтересованность кыргызской стороны в привлечении прямых инвестиций из Казахстана.

– Мы продолжаем активно работать над совершенствованием инвестиционной и торговой политики. Создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и обеспечения защиты прав предпринимателей и инвесторов, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Казахстане.

Также дипломат озвучил предложение по обеспечению продовольственной безопасности в рамках удовлетворения обоюдных интересов. Цель такого решения заключается в выработке консолидированной политики по снижению рисков нарушения продовольственной безопаснос­ти в условиях нестабильности на внешних рынках.

По итогам встречи стороны выразили готовность к взаимному сотрудничеству по всем затронутым выше вопросам, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.