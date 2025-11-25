Такие данные привел председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Болат Танабергенов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Обращений стало почти в три раза больше, чем в 2020 году.

По словам спикера, большая часть потребительских обращений приходится на сферу розничной торговли – 28 тыс. Чаще всего граждане недовольны отказами в обмене и возврате как качественных, так и некачественных товаров. Пишут претензии и касательно нежелания продавцов возвращать деньги за бракованные изделия.

Электронная торговля также вызывает нарекания со стороны казахстанских потребителей – 15,3 тыс. заявлений связаны с отсутствием информации о товаре и продавце, несоответствием изделия описанию, отказом интернет-сайтов на возврат покупки.

– Из общего числа поступивших жалоб 37 процентов обращений потребителей были удовлетворены в полном объеме. Разъяснения и консультации получили 34 процента заявителей – это около 23 тысяч человек. Еще 15,5 тысячи обращений были перенаправлены в другие госорганы для дальнейшей работы, – сообщил Болат Танабергенов.

Наряду с восстановлением прав потребителей одними из основных направлений деятельности ведомства являются профилактика и недопущение нарушений. За истекшие 10 месяцев региональными департаментами проведено более 1 000 проверок, 31 профилактический контроль субъектов предпринимательства. Результатами действий госоргана стало привлечение к административной ответственности 696 субъектов бизнеса, сумма штрафов составила 23 млн тенге. Еще 347 предпринимателей на первый раз отделались предупреждениями.

К слову, об электронной торговле. В связи с развитием цифровизации этой сфере теперь уделяется особое внимание, учитывая, что количество жалоб потребителей в данном сегменте увеличилось в 5,5 раза с 2022 по 2024 год. За 10 месяцев текущего года уже поступило свыше 15 тыс. заявлений. В ведомстве констатируют: в условиях развития цифровой торговли рост числа жалоб потребителей продолжится.

– В рамках действующего Закона «О защите прав потребителей» требования, предъявляемые к офлайн-продавцам, распространяются и на онлайн-торговцев. Только вот требования эти не всегда выполняются лицами, торгующими на электронных площадках. Поэтому законопроектом предлагается обязать владельцев электронных торговых площадок заключать с предпринимателями договоры, предусматривающие соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей. Неисполнение закона повлечет в том числе и потерю возможности торговать на электронной платформе, – отметил глава комитета.

Прозвучали от представителей МТИ и другие цифры, гораздо более серьезные, демонстрирующие готовность профильного ведомства отстаивать законные права потребителей: по итогам 10 месяцев текущего года защищены интересы потребителей на общую сумму 2,2 млрд тенге. По данным комитета, также восстановлен в своем праве 51 покупатель автомобилей – возвращено в общей сложности до 810 млн тенге.

Не остались без защиты дольщики и покупатели жилья: их защищенные права обошлись нарушителям законодательства в 258 млн тенге. Кроме того, в нынешнем году в сегменте ЖКХ по девяти резонансным делам удалось отстоять интересы 101 потребителя на сумму 31 млн тенге.