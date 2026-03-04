По первому образованию она специалист в сфере государственного управления: бакалавриат, магистратура, работа в корпоративной среде – траектория выстроена, риски просчитаны, будущее более-менее предсказуемо. Но в 2018 году в ее жизни по­явился фактор, который не вписывается в сухие управленческие таблицы – запах.

Интерес к психологии был давно, и, погрузившись в тему, Айнур для себя открыла прямую связь мира ароматов с состоянием человека. Это, по ее признанию, стало точкой профессионального разворота. Постепенно пришла к пониманию, что простого увлечения эфирными маслами недостаточно – нужно осваивать ремесло на серьезном уровне.

Она целенаправленно пошла в профессию: изучала технику построения аккордов, формул, баланса, работу с натуральным и синтетическим сырьем. В ее образовательной траектории – годовой курс в Грасском институте парфюмерии во Франции и последующее повышение квалификации в одном из ведущих мировых центров – ISIPCA в Версале.

Сегодня Айнур работает на стыке аромапсихологии и профессиональной парфюмерии. Понимание глубины влияния запаха она переводит в прикладной продукт: создает персональные ароматы, занимается аромабрендингом для локальных компаний, ароматизацией пространств и развивает собственный бренд Sensеz («Ты почувствуй») – линейку аромапродуктов местного производства на французском сырье.

Парфюмер говорит, что, прежде чем начать создавать аромат для клиента, она беседует с ним, изучает социальные сети, чтобы понять, чем живет человек, каков его темперамент. Айнур отмечает, что люди действительно неосознанно тянутся к тем ароматам, на которые откликается их нервная система. Состояние усталости, внутреннего напряжения или, наоборот, избытка энергии напрямую влияет на парфюмерные предпочтения.

При этом специалист подчеркивает: делать глубокие выводы о личности только по любимому аромату – занятие рискованное.

– Парфюм формирует первое впечатление и может намекнуть на темперамент или уровень энергии, но чаще остается поверхностным наблюдением. Любимый запах нередко выполняет компенсаторную или социальную функцию и не всегда отражает подлинное внутреннее состояние, – говорит моя собеседница.

Гораздо точнее, по ее словам, работает наблюдение за живой реакцией. В процессе аромадиагностики она обращает внимание на то, где у человека возникает расслабление, где – оживление, а где появляется напряжение. Именно отклик нервной системы дает более достоверную картину, чем рациональные ответы о «любимых нотах».

Говоря о самих ингредиентах, Айнур описывает их почти как психологичес­кие состояния.

– Айнур, я люблю аромат двух эфирных масел – пачули и иланг-иланг. При этом многие сравнивают пачули с запахом старого сундука, но мне нравится это масло где-то на подсознательном уровне, я «вижу» за его ароматом далеко не запах сундука, такое ощущение, что он поднимает во мне какие-то новые ощущения. Для меня загадка, как масла работают на подсознание? – спрашиваю мою собеседницу.

– Если говорить о пачули, то благодаря своему землистому, влажному звучанию он создает глубину композиции и на психоэмоциональном уровне заземляет и стабилизирует. Иланг-иланг действует иначе: теплый, обволакивающий, он усиливает чувственность и помогает снизить внутреннее напряжение через расслабление. Грейпфрут, напротив, тонизирует. В правильно выстроенной пропорции эти ноты могут сложиться в цельный образ – например, зрелой женщины, стремящейся к устойчивости, чувственности и ясности. Но и здесь специалист оговаривается: речь не о точном психологическом портрете, а, скорее, о состоянии, в котором человеку комфортно или к которому он интуитивно тянется, – объясняет Айнур.

По наблюдениям Айнур Кубековой, к ней приходят те, кто уже попробовал популярные ароматы и понял, что ищет большего совпадения с собой. Речь не столько о «красивом запахе», сколько о точном попадании в характер, темп жизни и личный стиль.

Свою профессиональную задачу она формулирует прагматично: не «разбирать» человека по слоям, а создать композицию, которая подчеркнет его индивидуальность. В ее логике аромат – это язык, на котором можно говорить о себе без слов, и задача парфюмера – помочь этому языку прозвучать точно.

При этом она принципиально разводит ожидания и реальность. Аромат, подчеркивает она, сам по себе не меняет жизнь. Однако он способен повлиять на самоощущение, а уже оно отражается на поведении: на уверенности, пластике движения, манере говорить и принимать решения. Обоняние напрямую связано с зонами мозга, отвечающими за эмоции и память, поэтому реакция на запах возникает быстрее рационального анализа – и окружающие считывают ее почти мгновенно.

При этом Айнур подчеркивает – ни один аромат не является терапией и не заменяет работу с психологом. Да, эфирные масла могут обладать расслаб­ляющим эффектом и снижать уровень напряжения, но речь идет, скорее, о поддержке в повседневной жизни.

Сам процесс создания персонального аромата, по ее описанию, строится на балансе интуиции и строгой формулы. На первом этапе важно почувствовать человека – его темп, энергетику, собрать цельный образ. Затем начинается ремес­ло: анализ предпочтений, выстраивание пирамиды, балансировка аккордов, расчет концентрации, диффузии и стойкос­ти. Финальное решение всегда остается за профессиональной структурой.

При этом в отрасль все активнее входит искусственный интеллект и Айнур Кубекова относится к этому спокойно. Она признает, что алгоритмы уже помогают анализировать большие массивы данных, структурировать базы сырья и упрощать технические процессы. Однако в создании персонального аромата, по ее наблюдениям, возникают ограничения.

– Автоматизированные системы могут собрать логичную формулу на основе анкетирования, но нередко результат не воспринимается человеком как «свой». Причина, мне кажется, в разрыве между рациональным описанием вкусов и реальной сенсорной реакцией: человек может словами сформулировать одно, а тело откликнется на другое. Эти микромоменты – реакцию, мимику, удовольствие или отторжение – алгоритм пока не считывает. Поэтому искусственный интеллект – это полезный инструмент, но не замена «живого носа», за которым по-прежнему остаются глубина, точность и честность, – говорит Айнур.

По ее словам, ее деятельность привлекает все больше людей. Она связывает растущий интерес к персональным ароматам с общим состоянием общества. Высокая внутренняя нагрузка – финансовая ответственность, быстрый темп жизни, информационный шум, культ мгновенного успеха – все это, по ее наб­людениям, усложняет человеку контакт с собственными ощущениями.

Это отражается и на парфюмерных привычках: кто-то идет за трендом и узнаваемостью, превращая аромат в часть социального образа, а кто-то вполне комфортно живет без него. Но для тех, кто все-таки выбирает парфюм как элемент своей жизни, он может стать не маской, а точным совпадением с собой.

В профессиональной работе, делится Айнур, не существует «красивых» и «некрасивых» нот – есть уместные и неуместные в конкретной формуле. Некоторые компоненты в чистом виде звучат резко, плотно, порой почти шокирующе и неприемлемы как самостоятельный аромат. Но именно в микродозировке, на грани ощутимости, они создают глубину, объем и эффект живого дыхания композиции. Задача парфюмера – не избегать сложных материалов, а точно чувствовать баланс.

– Аромат – это не про моду и не про демонстративную уникальность. Это про персонализацию. Иногда – это всего лишь штрих к образу. А иногда – та самая личная деталь, которая помогает человеку не потеряться в общем шуме, – говорит Айнур.