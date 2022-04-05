Глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах правительства объяснил, почему правительство вновь намерено брать деньги из Нацфонда, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналисты поинтересовались, не опустеет ли копилка, то есть, не иссякнут ли запасы Нацбанка.

«Коплика не опустеет. Потому что мы остаемся на том же уровне по активам Нацфонда, более того, превысим нижний порог ковенанты в 30% к ВВП. Мы берем деньги на реализацию поручений Главы государства, которые давались с января текущего года, а также на различные программные документы», - заявил он.

Алибек Куантыров пояснил, что Нацфонд имеет несколько функций: сберегательную, стабилизационную и антикризисную.

«Этот процесс (трансфертов – прим. авт.) нормальный, да. Это - часть контрцикличной бюджетной политики. У нас имеются дополнительные поступления в связи с более высокой ценой на нефть, и получается, эти поступления мы как раз направляем на выполнение поручений Президента и на реализацию программных документов. Сейчас в Нацфонде 55-56 миллиардов долларов», - сообщил Куантыров.

Говоря же о соцвыплатах, он отметил, что планируется повысить пенсии и некоторые виды пособий.

«На 9% ориентировочно. По срокам, это когда мажилис и сенат пройдем, примерно июнь-июль», - резюмировал министр.