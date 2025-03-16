Повысить туристический потенциал озера Алаколь поручил аким области Абай

Фото: акимат области Абай

В ходе рабочей поездки в район Маканшы аким области посетил побережье Алаколя, где ознакомился с состоянием туристской инфраструктуры.

Аким района Маканшы ознакомил главу региона с проектами, которые планируется реализовать на побережье Алаколя и доложил об актуальных вопросах.

В настоящее время на берегу озера есть только один Арбат. Однако небольшие архитектурные формы, шатры и скамейки в нем изношены. Поэтому возникает необходимость строительства еще одного Арбата на побережье. Акиматом района разработана проектно-сметная документация. Также определено место, где будет построен Арбат. Аким области осмотрел участок под строительство, поддержал проект и поручил начать работу.

Одна из актуальных проблем на Алаколе - дефицит электроэнергии. Строительство полигона твердых отходов также стоит на повестке дня. На берегу не хватает туалетов. Площадок для игр детей, спортивных объектов немного.

Ознакомившись с проблемами Алаколя, глава региона поручил акиму района дать соответствующее предложение по проектам.