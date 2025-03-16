Повысить туристический потенциал озера Алаколь поручил аким области Абай

Туризм
17

Одна из актуальных проблем на Алаколе - дефицит электроэнергии, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

В ходе рабочей поездки в район Маканшы аким области посетил побережье Алаколя, где ознакомился с состоянием туристской инфраструктуры.

Аким района Маканшы ознакомил главу региона с проектами, которые планируется реализовать на побережье Алаколя и доложил об актуальных вопросах.

В настоящее время на берегу озера есть только один Арбат. Однако небольшие архитектурные формы, шатры и скамейки в нем изношены. Поэтому возникает необходимость строительства еще одного Арбата на побережье. Акиматом района разработана проектно-сметная документация. Также определено место, где будет построен Арбат. Аким области осмотрел участок под строительство, поддержал проект и поручил начать работу.

Одна из актуальных проблем на Алаколе - дефицит электроэнергии. Строительство полигона твердых отходов также стоит на повестке дня. На берегу не хватает туалетов. Площадок для игр детей, спортивных объектов немного.

Ознакомившись с проблемами Алаколя, глава региона поручил акиму района дать соответствующее предложение по проектам.

«О развитии отечественного туризма постоянно говорит Глава государства. Для развития туризма в области создадим Управление туризма. Рассмотрим данный вопрос на предстоящей сессии областного маслихата. Алаколь - жемчужина области, обладает огромным туристическим потенциалом. Надо комплексно приступить к модернизации инфраструктуры побережья. Окажем соответствующую поддержку со стороны области, - сказал аким области.

#область Абай #туризм #озеро Алаколь

Популярное

Все
Глава МЧС лично руководил тушением пожара в Алматинской области
ЧМ по боксу среди женщин: пятеро казахстанок поборются за «золото»
Актюбинская область готовится к «большой воде»
Колонну из тысячи машин провели полицейские через заснеженные трассы области Абай
Трамп начал военные действия против хуситов в Йемене
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Борт президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
На нескольких республиканских автодорогах ограничено движение транспорта
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Хаменеи отказался от переговоров с Трампом об иранском атоме
Три уголовных дела возбуждены против захватившего заложницу в аэропорту Алматы
Похищенное во время «Қаңтар» оружие изъято МВД
Спасатели МЧС пришли на помощь гражданину Узбекистана
ЧМ по боксу среди женщин: определились соперницы казахстанок
За два дня боев и расправ в Сирии убиты более тысячи человек
Сход снега и падение сосулек: МЧС напомнило меры безопасности
Продажи чая и кофе сократились в Казахстане
Оксана Чусовитина в 49 лет победила в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Токаев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой
Военный космоплан США вернулся на Землю спустя 14 месяцев
Зейнолла Идрисов завоевал «бронзу» на Кубке мира по спортивной гимнастике
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области

Читайте также

В нашем краю есть на что посмотреть
Первый в мире экраноплан совершил полет с пассажирами на бо…
Завтра туриста: Казахстан представил свой потенциал в Берли…
Кабмин утвердил 5-летний план развития Щучинско-Боровской к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]