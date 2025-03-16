Повысить туристический потенциал озера Алаколь поручил аким области Абай

Одна из актуальных проблем на Алаколе - дефицит электроэнергии, передает Kazpravda.kz
В ходе рабочей поездки в район Маканшы аким области посетил побережье Алаколя, где ознакомился с состоянием туристской инфраструктуры.
Аким района Маканшы ознакомил главу региона с проектами, которые планируется реализовать на побережье Алаколя и доложил об актуальных вопросах.
В настоящее время на берегу озера есть только один Арбат. Однако небольшие архитектурные формы, шатры и скамейки в нем изношены. Поэтому возникает необходимость строительства еще одного Арбата на побережье. Акиматом района разработана проектно-сметная документация. Также определено место, где будет построен Арбат. Аким области осмотрел участок под строительство, поддержал проект и поручил начать работу.
Одна из актуальных проблем на Алаколе - дефицит электроэнергии. Строительство полигона твердых отходов также стоит на повестке дня. На берегу не хватает туалетов. Площадок для игр детей, спортивных объектов немного.
Ознакомившись с проблемами Алаколя, глава региона поручил акиму района дать соответствующее предложение по проектам.
«О развитии отечественного туризма постоянно говорит Глава государства. Для развития туризма в области создадим Управление туризма. Рассмотрим данный вопрос на предстоящей сессии областного маслихата. Алаколь - жемчужина области, обладает огромным туристическим потенциалом. Надо комплексно приступить к модернизации инфраструктуры побережья. Окажем соответствующую поддержку со стороны области, - сказал аким области.