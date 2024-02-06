Пожар в ТД Семея: свыше 300 полицейских охраняют территорию

Как отмечается, на месте происшествия много граждан, мешающих пожарным расчетам тушить огонь

Фото: ДЧС области Абай

Ночной пожар в Семее еще не ликвидирован. Полиция и пожарные находятся на месте происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

- 6 февраля поступило сообщение о пожаре в ТД "Акшын". По сигналу тревоги был поднят весь личный состав департамента полиции. Полицейские с 3 часов ночи проводили эвакуацию граждан и автотранспорта, пытавшихся войти в горящее здание. Принятыми мерами гибели людей не допущено, - проинформировали в полиции.

Как отмечается, что в настоящее время более 300 полицейских осуществляют охрану общественного порядка, произведено оцепление периметра здания, движение автотранспорта по прилегающим улицам приостановлено.

- Полицейские помогают спасателям. По периметру усилены наряды полиции. На месте происшествия много граждан, мешающих пожарным расчетам выполнять свою работу по ликвидации возгорания, - добавили в пресс-службе.

По последним данным, предварительная площадь пожара составляет более 4 000 кв. метров.