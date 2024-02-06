Пожар в торговом центре Семея продолжают тушить

По последним данным, предварительная площадь пожара составляет более 4 000 кв. метров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области Абай

Фото: пресс-служба ДЧС области Абай

Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля в Семее загорелся торговый дом "Акшын".

В двухэтажном здании на первом этаже произошло загорание пластиковых бутиков с различным товаром с распространением огня на второй этаж и кровлю.

– В здании сильное задымление. На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу №3. Сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, в легковоспламеняющихся материалах и сложности планировки здания, - проинформировали в ДЧС.

В ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и 1 пожарный поезд.

Работы по тушению возгорания продолжаются.