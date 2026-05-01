Пожарные спасли 15 человек при пожаре в Павлодаре

В Павлодаре пожарные спасли 15 человек из задымлённого дома, передает Kazpravda.kz.

Возгорание произошло на улице Муткенова. Сообщение поступило на пульт 101, после чего спасатели оперативно прибыли на место. К моменту их приезда подъезд был сильно задымлён. Горели вещи и мебель в квартире на первом этаже на площади 10 кв. м.

«По лестничному маршу сотрудниками МЧС спасены 15 человек, среди них 5 детей. Они были осмотрены бригадой ЦМК. Также 20 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщает МЧС РК.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.