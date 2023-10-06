Prada разработает скафандры для полетов на Луну

Prada создаст скафандры для высадки на Луну в рамках миссии Artemis III, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: PRADA

Дизайнеры итальянского модного дома Prada разработают концепт скафандров для полета на Луну, сообщает New York Post.

Команда модельеров люксового бренда объединится со специалистами компании Axiom Space, чтобы создать костюмы для миссии НАСА Artemis III, в ходе которой астронавты должны высадиться на поверхность естественного спутника Земли.

«Для нас большая честь быть частью этой исторической миссии. Наши десятилетия экспериментов, передовых технологий и дизайнерских ноу-хау теперь будут применены к разработке скафандра. Это настоящее празднование силы человеческого творчества и инноваций для блага цивилизации», — высказался в заявлении директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли.