Права более 26 тысяч работников защитили за год госинспекторы труда

В прошлом году работодатели задолжали сотрудникам предприятий зарплаты на сумму более 6 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщает ведомство, в 2023 году государственные инспекторы труда на более 1 тыс. предприятиях республики выявили задолженность по заработной плате перед 28 тыс. работниками на сумму более 6,6 млрд тенге.

«Руководителям данных предприятий выдали 1 447 предписаний, обязательных для исполнения и наложили штрафы на сумму более 200,5 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 26,2 тыс. работников», — отметили в профильном министерстве.

В ведомстве добавили, что работникам выплатили 5,8 млрд тенге.