Права многодетного отца защитил суд Астаны

Мужчина чуть не потерял работу из-за того, что остался дома с малолетними детьми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Межрайонным судом по гражданским делам г.Астаны рассмотрено дело по иску Т. к ТОО «Т.» о признании незаконным и отмене приказа о расторжении трудового договора.

Судом установлено, что истец отсутствовал на работе по уважительной причине. В ночь на 13 марта 2023 года его супруга поступила в родильный дом, а утром у него родился сын. Поскольку супруга была в больнице, остальных малолетних детей не с кем было оставить.

Данные доводы истца подтвердились медицинскими документами. Об этом истец 13 марта утром сообщил начальнику отдела кадров по телефону.

Основанием для расторжения трудового договора явилось отсутствие работника при проведении инвентаризации. Причиной своего отсутствия он объяснил рождением ребенка, однако, от истца заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы не поступало, истец является материально ответственным лицом.

Отсутствие истца на работе суд посчитал уважительным и отменил оспариваемый истцом приказ, восстановив его на прежнюю должность, взыскав заработную плату за вынужденный прогул.

Решение суда вступило в законную силу.