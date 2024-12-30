Правила назначения на должности директоров и учителей школ изменили в РК

В частности, прием педагогов на работу в организации образования ведется на базе информационной системы «Национальная база данных» в модуле «Прием на работу педагога», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При отсутствии информационной системы госоргана прием педагогов на работу осуществляется в бумажном формате.

Выпускники вузов, учившиеся на гранте и по госзаказу c GPA не ниже 3,33 балла, принимаются на работу без прохождения конкурсных процедур при наличии документа о прохождении сертификации.

Изменился перечень документов, которые нужно собрать для участия в конкурсе.

Документы кандидатов, не прошедших конкурс, хранятся в течение 1 года в госоргане, объявившем конкурс.

В процедуре назначения директора школы особо важных изменений нет.

Подробнее в совместном приказе министра просвещения и министра труда от 24 декабря 2024 года.