Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2005 года, № 291

1. Общие положения 1. Настоящие Правила обеспечения военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортом (далее — Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» и определяют порядок организации военизированной охраны грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. 2. Действие настоящих Правил не распространяется на воинские и специальные перевозки. 3. В настоящих Правилах используются понятия в значениях, определенных законами Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» и 19 октября 2000 года «Об охранной деятельности». 4. При перевозке железнодорожным транспортом охрана грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной, обеспечивается по договору об организации перевозок грузов перевозчиком либо грузоотправителем. 5. Перечень грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом, утверждается уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций. 6. Охрана грузов производится субъектами, осуществляющими охранную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 7. Национальный перевозчик, перевозчики и грузоотправители, являющиеся государственными учреждениями, государственными предприятиями и акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и аффилиированные с ними юридические лица приобретают охранные услуги у субъектов охранной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 8. Охрана грузов, подлежащих военизированной охране при перевозке в международном сообщении, осуществляется в соответствии с международными договорами, участником которых является Республика Казахстан, а также в соответствии с договорами, заключаемыми перевозчиком или грузоотправителем с перевозчиками других государств. 2. Порядок организации охраны перевозимых грузов 9. С учетом важности, ценности и опасности предъявленных к охране грузов охранной организацией могут применяться следующие способы их охраны: 1) сопровождение группой охранников, назначенной для охраны грузов (далее — наряд), со сменой охранников на отдельных железнодорожных станциях в пути следования; 2) сопровождение нарядами, осуществляющими охрану грузов в пути следования от станции отправления до станции назначения (сквозное сопровождение). 10. Охрана грузов в одной группе до десяти вагонов включительно осуществляется одним и более охранником, вооруженным огнестрельным оружием. 11. В случае выделения наряда в составе двух и более охранников, один из них назначается старшим наряда. 12. Численный состав наряда охраны для сквозного сопровождения маршрутов определяется охранной организацией с учетом требований, указанных в пункте 9 настоящих Правил, и в пределах нормативов численности, установленных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «Об охранной деятельности». 13. Смена нарядов охраны в пути следования производится на объектах охранной организации, оборудованных оружейной комнатой, предназначенных для смены нарядов (далее — сменный пункт), установленных охранной организацией заблаговременно на железнодорожных станциях, где производится смена поездных локомотивных бригад. 14. Координация действий нарядов по обеспечению непрерывного сопровождения грузов, подлежащих военизированной охране, осуществляется охранной организацией самостоятельно. 15. Особенности оформления перевозочных документов при перевозке грузов, подлежащих военизированной охране, определяются правилами перевозок грузов, утвержденными уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций. 16. О предстоящей маневровой работе с охраняемыми вагонами при формировании поездов и в пути следования работники железнодорожной станции предупреждают старшего наряда до начала маневров. Категорически запрещается спускать с горки охраняемые вагоны. 3. Порядок приема вагонов с грузами под охрану 17. Прием нарядом под охрану вагонов с грузами осуществляется в местах приема вагонов перевозчиком от грузоотправителя не позднее, чем за 2 часа до отправления поезда. 18. Прием вагонов и грузов под охрану производится старшим наряда с участием представителя перевозчика или грузоотправителя под расписку старшего наряда в книге учета сдачи вагонов с грузами под охрану на станции согласно приложению 1 к Правилам, которая ведется представителем перевозчика на железнодорожной станции. 19. Сведения о приеме и передаче под охрану вагонов с грузами, подлежащими сопровождению военизированной охраной, регистрируются старшим наряда в маршрутном листе военизированной охраны грузов в пути следования согласно приложению 2 к Правилам и в книге учета сдачи и приема вагонов с грузами нарядами охраны согласно приложению 3 к Правилам, которая ведется на сменном пункте охраны. 20. При приеме под охрану вагонов, грузов на открытом подвижном составе старший наряда проверяет исправность крепления грузов, полов, люков, нижних и верхних сливных приборов, закруток и пломб, исправность грузовых мест на открытом подвижном составе. При обнаружении неисправностей, угрожающих жизни людей, сохранности грузов или подвижного состава, не принимает вагоны под охрану, требует устранения неисправностей и докладывает об этом представителю охранной организации или начальнику железнодорожной станции. 4. Военизированная охрана грузов в пути следования 21. Прием и сдача охраняемых вагонов нарядами охраны на сменных пунктах производятся за время стоянки поезда на железнодорожной станции под расписку в маршрутном листе военизированной охраны грузов в пути следования и книге учета сдачи и приема вагонов с грузами нарядами охраны. 22. При охране вагонов с грузами наряд применяет оружие и специальные средства в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «Об охранной деятельности». 23. В случае обнаружения срыва запорно-пломбировочных устройств с вагона или контейнера, неисправности крепления грузов, полов, люков, нижних и верхних сливных приборов, грузовых мест на открытом подвижном составе старший наряда сообщает об этом и других происшествиях представителям охранной организации и перевозчика. При этом наряд обеспечивает охрану груза до сдачи вагона или контейнера представителю перевозчика или грузоотправителю. Перевозчик информирует органы внутренних дел на транспорте об указанных происшествиях. 24. В случае опасности, угрожающей поезду (загорание букс и груза, сход подвижного состава и др.), старший наряда совместно с локомотивной бригадой принимает возможные меры для ликвидации опасности. Наряд никого не допускает к месту происшествия и грузам, кроме должностных лиц, прибывших для осмотра места происшествия и ликвидации опасности. 25. В случае, если поезд с охраняемыми вагонами временно оставлен на промежуточной станции без локомотива, старший наряда незамедлительно сообщает об этом охранной организации. В необходимых случаях охранная организация высылает дополнительный наряд на указанную станцию для организации круглосуточной охраны вагонов с грузами. 5. Порядок сдачи вагонов с грузами 26. По прибытии поезда на железнодорожную станцию назначения наряд не оставляет охраняемые вагоны до приема их сменным нарядом, представителем перевозчика на железнодорожной станции или грузополучателем. 27. После приема вагонов перевозчик или грузополучатель делают об этом отметку в маршрутном листе военизированной охраны грузов в пути следования. 6. Выявление и предупреждение возможных противоправных акций на железнодорожном транспорте 28. Для осуществления охраны грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, субъект охранной деятельности разрабатывает и обеспечивает исполнение мероприятий по повышению уровня защищенности охраняемых объектов от диверсионных и террористических угроз, выявлению и предупреждению противоправных актов на железнодорожном транспорте и согласовывает их с территориальными органами внутренних дел и национальной безопасности в соответствии с действующим законодательством. 29. Мероприятия по выявлению и предупреждению противоправных актов на железнодорожном транспорте предусматривают проведение профилактических мер, мер индивидуальной защиты охранников, действия при экстремальных ситуациях и экстренной эвакуации, а также порядок информирования соответствующих государственных органов. В случае неисполнения данных мероприятий уполномоченный орган, осуществляющий контроль за охранной деятельностью, может приостановить или отозвать лицензию на осуществление охранной деятельности, а также принять иные меры в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1 к Правилам обеспечения военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортом и Приложение 2 к Правилам обеспечения военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортом- скачать