В правила прохождения воинской службы могут внести еще одну поправку

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В министерстве подготовили проект нормативного правового акта «О внесении дополнения в Указ Президента РК от 25 мая 2006 года № 124 «Об утверждении Правил прохождения воинской службы ВС, других войсках и воинских формированиях РК».

«Правила дополняются пунктом 61-1. Норма направлена на исключение практики временного возложения обязанностей на вакантные воинские должности, назначение на которые согласуется с администрацией президента. В случае служебной необходимости временное исполнение обязанностей по вакантным должностям будет возлагаться на одного из их заместителей, при их отсутствии – на других должностных граждан этих органов военного управления», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что принятие дополнения позволит обеспечить соблюдение принципа меритократии и планомерного карьерного роста военнослужащих.

С полным текстом проекта указа президента можно ознакомиться на портале «Электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 3 июня по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15060795