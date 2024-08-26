Правительство Индии ужесточит законы за преступления против женщин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его правительство ужесточит законодательство в области преступлений против женщин и наказаний за них

Фото: t.me/centralasianow

Заявления были сделаны на фоне растущей обеспокоенности по поводу преступлений против женщин и громких резонансных дел об изнасилованиях и убийствах в Калькутте и Ассаме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал Новости ЦА.

«Мы не можем остановиться, пока этот греховный менталитет не будет искоренен из индийского общества», - воскликнул премьер-министр.

Премьер-министр Моди подчеркнул усилия правительства по совершенствованию правовой базы и механизмов правоприменения, включая внесение поправок в существующие законы и создание новых систем, которые сделают правосудие более доступным для жертв.

Он также заявил, что в этой области его правительство сделало для женщин гораздо больше, чем все предыдущие правительства за более чем 70 лет.