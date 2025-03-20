Правительство Казахстана и Всемирный банк укрепляют партнерство

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провел встречу с представителями Группы Всемирного банка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В обсуждении приняли участие региональный директор по Центральной Азии Татьяна Проскурякова, региональный директор по инфраструктуре для Восточной Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье, постоянный представитель ВБ в Казахстане Андрей Михнев, а также региональный менеджер МФК по Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану Зафар Хашимов.

В центре обсуждения – новая Стратегия партнерства с Казахстаном на 2026-2030 годы, ратификация Рамочного соглашения о партнерстве (РСП), расширение аналитической поддержки и реализация совместных проектов.

Серик Жумангарин отметил, что Казахстан высоко ценит стратегический характер сотрудничества со Всемирным банком, подчеркнув важность партнерства в реализации структурных реформ и обеспечении инклюзивного экономического роста. В рамках действующей стратегии партнерства на 2020–2025 годы были достигнуты значимые результаты, и Казахстан готов к разработке нового документа на 2026-2030 г.

«Приоритетами Казахстана остаются диверсификация экономики, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и модернизация ключевых отраслей. Ожидаемый рост ВВП в 2025 г. – выше 5,6%. Совместные инициативы с банком помогут достичь устойчивого экономического развития», — отметил вице-премьер.

В ходе встречи обсуждались текущие и перспективные проекты с Всемирным банком, включая: строительство Камбаратинской ГЭС-1, модернизацию автодорог, включая проект «Жезказган – Караганда», стимулирование продуктивных инноваций и развитие науки и технологий, проект Северного Аральского моря, поддержку модернизации энергетического и коммунального секторов и др.

Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова отметила, что организация является крупнейшей международной структурой в сфере развития и работает с десятками стран. Она добавила, что портфель проектов в Казахстане составляет $2,5 млрд, и Всемирный банк видит значительный потенциал для расширения сотрудничества, предлагая широкий спектр инструментов финансирования – от инвестиционных займов до программ, основанных на результатах.

Татьяна Проскурякова подчеркнула важность устойчивого развития, выделив среди приоритетов экологические инициативы, включая проекты по восстановлению Аральского моря.

«Мы предлагаем завершить процесс ратификации Рамочного соглашения о партнерстве – аналогичные договоренности уже действуют с другими международными институтами. Это создаст новые возможности для реализации совместных проектов. Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать Казахстан в достижении его стратегических целей», – заключила она.

Всемирный банк остается одним из ключевых международных партнеров Казахстана. Его экспертная и финансовая поддержка способствует модернизации экономики и реализации стратегических инициатив.

«Мы благодарны Всемирному банку за вклад в развитие Казахстана и уверены, что наше сотрудничество станет еще более продуктивным в новых стратегических рамках», — отметил Серик Жумангарин.

Вице-премьер сообщил, что Правительство Казахстана рассматривает подписание и ратификацию РСП, что позволит применять правила и процедуры Всемирного банка для упрощения реализации совместных проектов. После подписания соглашения квазигосударственные компании смогут привлекать финансирование по международным стандартам.