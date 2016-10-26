Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке Правительства Кыргызской Республики", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента КР.
Согласно документу, отставка правительства считается в связи с официальным объявлением об утрате статуса парламентского большинства Жогорку Кенеша коалицией фракций, сформированной на основе соглашения между депутатскими фракциями СДПК, "Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс", "Ата Мекен" от 2 ноября 2015 года и в соответствии с Конституцией КР.
Члены правительства и руководители административных ведомств Кыргызской Республики продолжат исполнение своих обязанностей до дня назначения членов нового состава правительства и руководителей административных ведомств.