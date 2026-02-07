На железнодорожных вокзалах и в аэропортах страны проведена масштабная профилактическая акция «Правовая аптека», организованная главной транспортной прокуратурой совместно с департаментом полиции на транспорте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/GenPr

Мероприятие направлено на повышение уровня правовой культуры граждан, профилактику правонарушений, реализацию принципа «Закон и порядок», а также на обеспечение обратной связи с населением. Формат акции позволил гражданам получить квалифицированную правовую помощь в доступной и открытой обстановке.

В ходе акции участники смогли напрямую, без предварительной записи, обратиться к руководству правоохранительных органов и профильным специалистам по вопросам административного и миграционного законодательства, а также защиты своих прав и законных интересов.

Основной задачей подобных мероприятий является повышение открытости и доступности правоохранительных органов, оперативное реагирование на обращения граждан и оказание практической правовой помощи. Такой формат взаимодействия способствует укреплению доверия общества к правоохранительной системе.

Главная транспортная прокуратура продолжает проведение профилактической акции «Правовая аптека», направленной на повышение правовой грамотности населения в целях укрепления принципов законности и правопорядка.