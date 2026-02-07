Правовую помощь оказали на объектах транспортной инфраструктуры Казахстана

Закон и Порядок
23

На железнодорожных вокзалах и в аэропортах страны проведена масштабная профилактическая акция «Правовая аптека», организованная главной транспортной прокуратурой совместно с департаментом полиции на транспорте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/GenPr

Мероприятие направлено на повышение уровня правовой культуры граждан, профилактику правонарушений, реализацию принципа «Закон и порядок», а также на обеспечение обратной связи с населением. Формат акции позволил гражданам получить квалифицированную правовую помощь в доступной и открытой обстановке.

В ходе акции участники смогли напрямую, без предварительной записи, обратиться к руководству правоохранительных органов и профильным специалистам по вопросам административного и миграционного законодательства, а также защиты своих прав и законных интересов.

Основной задачей подобных мероприятий является повышение открытости и доступности правоохранительных органов, оперативное реагирование на обращения граждан и оказание практической правовой помощи. Такой формат взаимодействия способствует укреплению доверия общества к правоохранительной системе.

Главная транспортная прокуратура продолжает проведение профилактической акции «Правовая аптека», направленной на повышение правовой грамотности населения в целях укрепления принципов законности и правопорядка.

#транспорт #прокуратура #помощь #право

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
В заказчиках недостатка нет
От стихийной торговли – к уличным стандартам
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Финансовый ликбез для школьников
Ау, отечественный инвестор!
Пусть зеленым будет город!
Тұсау кесу от Александра Бублика
Сказка на новый лад
Снег Алматы привычнее песков Неома
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

20 членов ОПГ задержаны в восьми регионах Казахстана
Арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продат…
Перестановки в полиции Шымкента
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]